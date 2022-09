Dopo due anni tra stop e limitazioni torna la Festa dello Sport nel suo format originale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La pandemia ha inciso negativamente, negli ultimi due anni, in quella che è per tradizione la festa di tutti gli sportivi di Thiene e dintorni. L’edizione 2022 della Festa dello Sport torna a proporre il suo format originale, un carico di energia accompagnato dalle associazioni sportive del territorio per tutti coloro che amano l’attività fisica, il calendario prevede tante iniziative.

Giunta alla 9^ edizione, la Festa dello Sport, si svolgerà domenica 4 settembre 2022 dalle 15.30 alle 19.00 in centro storico a Thiene e nel Parco di Villa Fabris, se le condizioni meteorologiche dovessero non permettere i festeggiamenti sarà tutto rimandato a sette giorni più tardi, 11 settembre.

L’evento è l’opportunità per tutti di scoprire le numerose realtà sportive esistenti sul territorio, vedere in azione varie discipline, conoscere le attività svolte e trovare tra le numerose proposte presenti quella giusta per iniziare un percorso di “sport per la salute”.

La festa è organizzata dall’ Assessorato allo Sport in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e con alcune aziende del settore.

In tutto saranno coinvolte una quarantina, tra associazioni e società, che offriranno un’ampia vetrina a specialità sportive e del mondo del fitness, mettendo a disposizione proprio personale e materiale informativo nei gazebi allestiti lungo Corso Garibaldi, le Piazze Ferrarin e Chilesotti e al parco di Villa Fabris.

Le attività promozionali e dimostrative saranno molteplici e variegate, con particolare attenzione per gli sport giovanili, individuali e di squadra: Calcio, Calcetto, Hockey, Volley, Basket Pallamano; acquatici con la piscina Forus Italia. Presente la Ginnastica dinamica militare, la Boxe di Dynami e gli sport di combattimento del Fight Club Thiene, le diverse Arti marziali (Tai-chi, Qi gong fu style con ASCD Kun Lun, Judo e Aikido con il Judo club Robur, Il Karate Altovicentino), la Scherma e il Pattinaggio artistico, la Danza, i balli, il ritmo in tutte le varianti del Silicon Kafè, Jazzercise e S. Move.

Sarà presente la grazia della Pole Dance, l’intensità del CrossFit e del Tiger Club.

Sarà esposto un aliante dell’Aero Club Prealpi Venete, presso il quale si potranno avere

informazioni sugli sport del cielo, presenti all’aeroporto “A. Ferrarin”. Infine, saranno presenti anche alcuni espositori di abbigliamento ed attrezzature sportive thienesi, Masep e Decathlon. La Festa dello Sport aprirà una stagione sportiva variegata e dinamica, che inizierà immediatamente con l’iniziativa denominata “Buon rientro in salute”, pratiche taoiste di lunga vita Qi gong – Fu Style che si terranno in tre appuntamenti condotti dal Maestro Cenci Oscar di Asd Kun Lun nei sabati 10,17 e 24 settembre 2022 al parco Bosco, dalle 10.30 alle 11.30, con ingresso libero e gratuito. Le pratiche verranno annullate in caso di maltempo.