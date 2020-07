Una cerimonia multiconfessionale in ricordo dei defunti nel lockdown. Ritrovo il 1 agosto

A lanciare non solo l’idea, ma un’iniziativa vera e propria confermata in queste ore in Municipio, è stato il sindaco di Valdagno Giancarlo Acerbi, che aveva promesso di ricordare non solo i concittadini vittime dell’epidemia di Covid-19 ma anche tutte le persone venute a mancare nel corso del periodo di lockdown. Si tratta dei cari estinti salutati dai congiunti in un contesto di emergenza sanitaria che non ha permesso, in molti casi, di celebrare i riti religiosi come da tradizione, aggiungendo un’ulteriore sofferenza.

Si tratta in altre parole di un omaggio ai propri defunti che la città di Valdagno vuole loro riservare, con nel contempo un “abbraccio virtuale” alla famiglie che hanno patito una perdita in un particolare momenti storico. L’appuntamento è stati fissato per sabato 1 agosto, presso il Parco delle Rimembranze, a partire dalle 17.

Un pensiero particolare andrà ai parenti delle tre vittime che Valdagno ha pagato come triste tributo al coronavirus, ma si tratta di un ritrovo organizzato per stringersi attorno a tutte le famiglie che hanno affrontato il dolore del lutto durante il periodo di isolamento, nei mesi di marzo e aprile in particolare. Si tratterà di una cerimonia che coinvolgerà tutte le confessioni religiosi presenti sul territorio, con l’accordo di sacerdoti e ministri dei diversi culti praticati nella vallata dell’Agno.