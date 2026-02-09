L’ultimo saluto a don Pino Arcaro, prete dei giovani e degli oppressi

Si è tenuto oggi a Valdagno nella chiesa parrocchiale di Ponte dei Nori il funerale di don Giuseppe Arcaro, per tutti don Pino. Sacerdote diocesano originario di Camisano, era molto conosciuto e apprezzato a Valdagno e a Vicenza. Ammalato gravemente, aveva 82 anni. Il funerale è stato preceduto da un momento di preghiera e testimonianza.

Don Pino Arcaro aveva svolto il suo ministero pastorale come vicario cooperatore nella parrocchia di S. Carlo a Vicenza e di S. Clemente Papa a Valdagno; come parroco di S. Maria del Soccorso a Roma, di Cuore Immacolato di Maria, di S. Famiglia e S. Lazzaro e delle parrocchie dell’Unità pastorale “Porta Ovest” in Vicenza; era stato inoltre per alcuni anni in Francia come assistente dei preti del «Prado» a Parigi e Lione.

A Valdagno era ritornato dopo aver rinunciato dall’incarico di parroco e prima dell’accesso (negli ultimi mesi) in rsa, era tornato nell’Unità Pastorale di Massignani, Ponte dei Nori e Piana.

“Con profonda gratitudine lo ricorderemo e custodiremo il messaggio di pace e di concordia di cui si è sempre fatto portatore – dichiara una nota del Comune di Valdagno – e che anche lo scorso settembre ha voluto condividere con tutti e tutte noi durante la commemorazione dell’Eccidio di Piana. Un toccante e sincero messaggio di speranza, un invito alla vita che ha voluto dedicare soprattutto ai più giovani. Confermando ancora una volta quell’attenzione e sensibilità che lo avevano distinto anche in passato quando per tanto tempo è stato una figura di riferimento per ragazzi e ragazze nella gestione dell’Oratorio di Valdagno”.

Commosso anche il ricordo e il “grazie” dell’Unità Pastorale Porta Ovest di Vicenza, di cui fa parte la parrocchia di S.Lazzaro – S. Famiglia: “Lo ringraziamo ancora una volta per il suo impegno nella chiesa, nel quartiere, tra i giovani, gli anziani e le famiglie. La sua testimonianza ci sia da esempio e guida” .

