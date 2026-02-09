In casa aveva cocaina ed eroina: arrestato dai carabinieri un nigeriano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I carabinieri di Dueville sono andati abbastanza a colpo sicuro, con un controllo mirato a casa di un rifugiato nigeriano di 39 anni, nullafacente, residente a Monticello Conte Otto. E in effetti non si sbagliavano: un casa l’uomo teneva cocaina, eroina e denaro in contanto e per questo è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato nel pomeriggio di sabato scorso, 7 febbraio: in casa dell’uomo son state rinvenute e sequestrate numerose dosi di droga già pronte per la vendita, per un totale di 79 grammi di cocaina e 79 grammi di eroina, nonché materiale vario per il confezionamento e 585 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio.

L’uomo, arrestato in flagranza di reato, dopo le formalità di rito è stato condotto presso il carcere di Vicenza a disposizione dell’autorità giudiziaria berica.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di più ampio respiro della compagnia carabinieri di Thiene che monitora il territorio intensificando le iniziative di prevenzione e contrasto contro il traffico e lo spaccio di droga.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.