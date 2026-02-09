Milano, rider sfruttati: controllo giudiziario a Glovo Foodinho. Paghe sotto la soglia di povertà
È scattato il controllo giudiziario per sfruttamento dei rider nei confronti di Foodinho, società di delivery del gruppo spagnolo Glovo. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, che ha disposto anche la nomina di un amministratore giudiziario.
Secondo gli accertamenti, ai circa 40mila rider impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe “sotto la soglia di povertà” e ci sarebbe dunque uno sfruttamento del lavoro. In particolare, si legge nel decreto, “corrispondeva ai rider in stato di bisogno e operanti sul territorio milanese e nazionale (rispettivamente pari a circa 2.000 e 40.000 lavoratori), una retribuzione in alcuni casi inferiore fino al 76,95% rispetto alla soglia di povertà e inferiore fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva”. Somme che, per il tipo e la quantità di lavoro prestato, non garantiscono ai rider una “esistenza libera e dignitosa” e che sono “difformi” rispetto ai contratti collettivi firmati dalle organizzazioni sindacali.
Sul controllo giudiziario, con la nomina dunque di un amministratore giudiziario per la società di delivery food, dovrà poi esprimersi un gip, dopo il provvedimento d'urgenza di oggi della Procura di Milano, che ha portato avanti nel tempo altre indagini di questo genere su colossi, anche della logistica, per sfruttamento del lavoro. E' indagato lo spagnolo Pierre Miquel Oscar, amministratore di Foodinho (indagata anche la società), per caporalato.
