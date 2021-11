Non si vede in giro da giorni: i carabinieri lo trovano in casa in stato di semincoscienza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I carabinieri della compagnia di Valdagno probabilmente sono intervenuti appena in tempo, di fatto salvando la vita a un 73enne della vallata, trovato in casa in condizioni fisiche precarie solo grazie alla segnalazione di un conoscente, preoccupato perchè da giorni non lo vedeva in giro.

La chiamata che ha attivato i militari del comando locale dell’Arma era giunta poco dopo il mezzogiorno di ieri, mercoledì, informando l’operatore dei sospetti in relazione all’assenza del pensionato, una persona abitudinaria che era solita farsi vedere negli stessi luoghi praticamente ogni giorno.

Un dubbio unito alla preoccupazione del cittadino che di fatto ha permesso ai carabinieri di fornire un primo soccorso all’anziano, il quale vive da solo a Valdagno, mandando una pattuglia del nucleo Radiomobile verso l’indirizzo noto dell’uomo al fine di verificare se lo stesso avesse bisogno di aiuto e stesse bene. Al contrario, all’arrivo la squadra inviata sul posto dopo aver suonato più volte invano il campanello si è accorta da una finestra laterale dell’uomo riverso sul letto, in vita ma a quanto riferito incapace di muoversi in autonomia e di esprimersi.

A quel punto ai militari non è rimasto che forzare l’ingresso dell’appartamento, chiamando nel contempo i soccorsi sanitari per provvedere ad aiutare il 73enne in difficili condizioni di salute e in palese stato di sofferenza. Con ogni probabilità lo sfortunato valdagnese era stato colpito da un malore nei giorni scorsi, senza poter in alcun modo chiedere assistenza. L’uomo è stato quindi ricoverato d’urgenza all’ospedale San Lorenzo di Valdagno, per fornirgli al più presto cure adeguate e anche per cercare di comprendere, attraversi esami diagnostici specialistici, cosa gli sia accaduto.

Se riuscirà a superare questo drammatico problema di salute improvviso e rimettersi in gradualmente in buona forma, dovrà in futuro ringraziare non solo i suoi salvatori in divisa ma anche il concittadino che “non si è fatto gli affari suoi” e, anzi, responsabilmente ha avvisato le forze dell’ordine.