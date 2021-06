Nuova sede per il Liceo Artistico in vallata: ok al progetto, c’è il terreno. Opera da 6,3 milioni

Il Liceo Artistico di Valdagno lascerà nei prossimi anni la storica sede di Villa Marzottini e sarà eretto nell’area ex Gil, oggi un terreno d’erba, dove sarà eretta la nuova e moderna sede dell’istituto superiore grazie a un investimento da 6,3 milioni di euro. Completando la zona ribattezzata “Cittadella degli Studi”. Sostenuto dalla Provincia di Vicenza, che ha reso noto nei giorni scorsi il compendio di indicazioni sull’opera, il progetto prevede una superficie complessiva di circa 3.500 metri quadrati e sarà in grado di ospitare fino a 260 studenti delle superiori, inseriti nella rete liceale Istituto “G.G. Trissino” del capoluogo della vallata dell’Agno.

Il nuovo stabile viene descritto come un edificio nuovo, moderno e performante che sorgerà nel terreno denominato campetto ex Gil in via Zanella. Il progetto di fattibilità è stato presentato nei giorni scorsi a Valdagno da Francesco Rucco, qui in vesti di presidente della Provincia insieme al sindaco locale Giancarlo Acerbi, alla presenza di varie autorità amministrative valdagnesi e vicentine, oltre ai progettisti della nuova struttura e alla dirigente scolastica dei licei Maria Cristina Benetti. All’ente intermedio provinciale spetta coprire i costi di costruzione, al Comune la messa a disposizione del terreno.

“Un impegno economico importante – ha spiegato Rucco – ma necessario per dare respiro ad un liceo in espansione, riferimento di un territorio ampio, che ha un’identità forte e una storia a cui vogliamo aggiungere tanti altri capitoli. Il futuro del liceo artistico è in un’area deputata alla formazione, aperta alla comunità. Scuola nuova in tutti i sensi, che guarda al futuro, che si integra con la città e dialoga con il territorio. Quella che vogliamo: poli che crescono con il territorio in cui sono inseriti, non isole solitarie, ma pilastri portanti della comunità.” L’edificio sarà costruito su tre piani, con un auditorium, una giardino esterno e uno spazio per il parcheggio.

Il campetto è vicino all’attuale polo scolastico che comprende tutti i licei di Valdagno e confina con l’Istituto Tecnico Marzotto-Luzzatti. Il sindaco: “accogliamo con soddisfazione questo progetto che avvia l’iter per la realizzazione ex novo di una scuola come da decenni non succedeva a Valdagno – commenta Acerbi -. Si tratta di un passaggio importante perché completerà la dotazione della cittadella degli studi, creando nuove sinergie e commistioni tra gli edifici esistenti. Ringrazio la Provincia per aver creduto nell’opera, ma anche il team di progettisti per la lettura che hanno saputo fare del contesto prestigioso in cui la scuola andrà ad inserirsi, una fetta di città sorta con forte vocazione all’educazione, alla formazione, ma anche al sociale e agli spazi di comunità.”

Grande la soddisfazione del dirigente scolastico Benetti, che in questo progetto ha sperato sin da quando sedeva nei banchi della giunta del Comune di Valdagno. “I primi contatti con la Provincia risalgono a quando ero assessore – ha ricordato- oggi non è più solo una speranza, ma un sogno che si concretizza, un percorso che stiamo facendo con i progettisti, con i tecnici e gli amministratori della Provincia per realizzare la scuola più rispondente alle nostre esigenze.”