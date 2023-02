Ponte tra Maglio e Novale, arrivano 700 mila euro dal Pnrr per il restauro. Più spazio per i pedoni

Progetto esecutivo approvato, finanziamenti assicurati grazie i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Sono questi i “pilastri” in senso figurato che costituiscono le solide basi su cui si poggia il ponte del Maglio di Sopra. Un’opera attesa nelle frazione di Valdagno, che beneficerà di un contributo pubblico di 700 mila euro, sui 760 previsti nel capitolo dei costi. La parte restante sarà a carico del Comune.

Si tratta di viadotto per il traffico stradale e pedonale oramai di vecchia costruzione, dei primi del ‘900, lungo una settantina di metri, che insiste sopra il torrente Agno e porta all’abitato di Novale. Con la chiusura della fase progettuale, ormai si può “dichiarare” prossimo ad un intervento infrastrutturale importante che lo porta ad un restauro sul piano estetico e architettonico, al consolidamento sismico e alle completa messa in sicurezza.

Da non scordare poi l’ampliamento sensibile del percorso pedonale, ad oggi su spazi stretti, procedendo ad un allargamento dei marciapiedi per una maggiore tutela dei residenti che lo percorrono. Pur non registrando problematiche di tipo strutturale, il ponte evidenzia infatti un diffuso stato di degrado, in particolare per tutte le porzioni più esposte agli agenti atmosferici come travi e pilastri di bordo, porzioni laterali dell’arco e porzioni a sbalzo della soletta costituite da elementi metallici.

Riguardo al via libera definitivo al cantiere, l‘avvio dei lavori è previsto nella seconda parte dell’anno, tra l’estate e l’autunno 2023. Dureranno alcuni mesi, con scadenziario dei tempi che sarà reso noto più avanti in attesa di procedere all’assegnazione del bando di lavoro alla ditta appaltatrice. “Questo progetto, per il quale siamo riusciti a ottenere un importante finanziamento, permetterà di garantire maggiore sicurezza e ammodernare un ponte molto utilizzato e fondamentale nei collegamenti dell’area – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Granello -. L’intervento si inserisce in un piano di riqualificazione che, con diversi lavori, interesserà l’area del Maglio di Sopra per migliorare la viabilità, la sicurezza e la qualità degli spazi. Con questo obiettivo verranno realizzati infatti dei nuovi marciapiedi nell’area centrale del quartiere e un nuovo parcheggio in via SS. Trinità”.