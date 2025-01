Ponte Epifania, il 91% degli italiani resta nel Belpaese

Coloro che hanno scelto come periodo di vacanza solo l’Epifania, si ritaglieranno almeno 3 notti per il proprio soggiorno fuori casa con una spesa pro capite complessiva, che comprende trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, di 362 euro per coloro che resteranno in Italia, e 544 euro per quelli invece che si recheranno all’estero. Il giro di affari specifico della festività della Befana si attesterà sui 400 milioni di euro.

Quali sono gli alloggi preferiti dagli italiani. Nel 34,7% dei casi vengono preferiti gli alberghi, poi i bed and breakfast, con il 30,4%. In genere vengono contattate direttamente le strutture tramite il sito o chiamata. Il 61,8% degli italiani ha scelto di andare in vacanza per questa Epifania per risposare e cercare relax, il 38,1% per divertirsi mentre il 17,6% per fare attività sportiva. Le condizioni meteo non influenzano molto il progetto di partire, infatti solo il 26,3% degli intervistati sono condizionati dalle previsioni meteorologiche.

Il 44,5% degli italiani desidera trascorrere il lungo weekend in un posto da sogno scegliendo quindi strutture in località incantevoli. Circa un terzo degli intervistati sta già programmando un viaggio per i prossimi 6 mesi anche grazie alla congiuntura positiva del calendario: quello del 6 gennaio è infatti il primo di una lunga serie di ponti di quest’anno.