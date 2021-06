Progetto Giovani, inaugurata post-Covid la nuova sede a 6 mesi dall’insediamento

Dopo una prima fase di “rodaggio”, iniziata nell’occhio del ciclone della seconda ondata di epidemia, finalmente i tempi migliori hanno consentito di celebrare con un’inaugurazione ufficiale come meritava la nuova sede del Progetto Giovani a Valdagno. Da qualche mese già attiva nel cuore della cittadella degli studi della vallata e con ottimi riscontri di presenze in questi primi giorni di apertura (fisica) al pubblico.

Gli ambiti di intervento consistono in più servizi e supporto nel campo dell’informazione, aggregazione, educazione, protagonismo giovanile, educazione e relazione, orientamento, Europa e mobilità all’estero, aumento delle competenze. Il taglio del nastro tricolore di rito è stato completato stamattina nella struttura dotata anche di un giardino allestita in via Petrarca, alla presenza del sindaco cittadino con tre “moschettieri” (assessori) al seguito e di più autorità della Provincia provenienti del settore della scuola e dell’istruzione.

Grazie al miglioramento del quadro epidemiologico locale l’appuntamento che era stato riprogrammato per il termine delle lezioni scolastiche è avvenuto senza intoppi, con ritrovati sorrisi ad accompagnare le dichiarazioni di sorta anche qui con uno spicchio di “normalità” rivissuta, come rappresentano queste occasioni istituzionali. Per l’occasione erano presenti, accanto al sindaco Giancarlo Acerbi e agli assessori Ester Peruffo, Anna Tessaro e Federico Granello, la vice-presidente della Provincia di Vicenza, Maria Cristina Franco, la consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica, Cristina Balbi, oltre al presidente del Gal Montagna Vicentina, Dino Panozzo, la progettista dell’intervento di recupero dello stabile, Arch. Annabianca Compostella e i curatori del Progetto Chiave, Arch. Teresa Dardo e l’agronomo Stefano Lovat. Presenti inoltre diversi rappresentanti del consiglio comunale cittadino, dei comuni di valle, e delle cooperative sociali locali.

La nuova sede è ospitata nell’ex abitazione del preside, da poco restaurata grazie al Progetto Chiave 2 del Gal Montagna Vicentina e con la collaborazione della Provincia di Vicenza. In questo modo Progetto Giovani ha potuto traslocare in una nuova location perfettamente incastrata nel cuore della cittadella degli studi valdagnese, per essere sempre più punto di riferimento di giovani e studenti che già stanno animando le stanze dello stabile. L’ex casa del preside non ospita solo l’ufficio Informagiovani, ma è dotata anche di uno spazio formazione e riunioni, uno spazio relax e un giardino estivo che l’hanno resa in appena poche settimane un luogo di aggregazione e di riferimento per i giovani valdagnesi. All’interno è inoltre in corso l’allestimento di una delle palestre digitali ideate nell’ambito del progetto Avatar – Alleanza Territoriale per Azioni in Rete, sostenuto da Pasubio Tecnologia e finanziato dalla Regione Veneto. In questi primi mesi di attività gli spazi hanno preso forma e colore grazie anche al confronto con i portatori d’interesse del mondo giovanile locale, coinvolti ed interpellati con uno specifico percorso partecipativo.

“Il Progetto Giovani è un servizio del Comune di Valdagno – ha spiegato l’assessore alle Politiche Giovanili, Ester Peruffo – a cui teniamo molto. Da qualche settimana abbiamo potuto aprirla al pubblico e non appena l’abbiamo fatto molti hanno iniziato a frequentarla, chi per studiare, chi per fare un’esperienza di volontariato, chi per accedere agli sportelli specialistici e chi per un momento di svago e socialità. Credo che il successo iniziale stai a dimostrare che questo è uno spazio di cui si sentiva il bisogno, a maggior ragione dopo l’ultimo anno di distanziamento in cui abbiamo riscoperto l’importanza dei luoghi di ritrovo, degli spazi fisici in cui le persone possano incontrarsi e quindi possano farlo anche le loro storie e le loro idee. Soprattutto un luogo in cui i ragazzi e le ragazze possano sentirsi a casa. Un concetto a me molto caro è quello di smettere di parlare di giovani e iniziare a parlare realmente con i giovani. Sono molto orgogliosa e anche molto grata perché con questa nuova sede ora abbiamo un luogo che ci permette di farlo.”

Per maggiori informazioni e appuntamenti i numeri da contattare sono il 327.6590330 o 0445.405308, mentre l’indirizzo di posta elettronica è info@progettogiovanivaldagno.it. Progetto Giovani Valdagno è poi presente sulle piattaforme social Instagram (pg_valdagno) e Messenger (Progetto Giovani Valdagno), oltre che con la propria pagina Facebook Progetto Giovani Valdagno e il sito web www.progettogiovanivaldagno.it.