In attivazione 19 cantieri per asfaltature e marciapiedi. Investiti quasi 440 mila euro

L’avvento della primavera come d’abitudine consolidata costituisce il periodo più favorevole per l’attivazione di cantieri stradali, e a Valdagno saranno in tutto 19 quelli in partenza a breve sulla viabilità urbana, marciapiedi e in alcune contrade di collina. Nuove bitumature necessarie e “ripassi” di asfaltatura in particolare, per ovviare a buche o avvallamenti, ma anche sistemazione di tombini e chiusini. Capitolo di spesa complessivo che ammonta a 437.500 euro secondo i conti del Comune di Valdagno, che approfitta dell’aumento delle temperature per la ripresa di alcuni lavori, anche se la stagione si è presentata con saliscendi climatici imprevedibili in questi primi giorni di aprile. Prevista per l’estate, infine, la posa della nuova segnaletica stradale. Nel dettaglio gli interventi riguardano 7 tratti stradali in zona collinare, 6 in contesto urbano e altri 6 su marciapiedi. Le lavorazioni prevedono inoltre opere ad hoc per sistemare alcune cunette stradali o per sostituire caditoie. Una volta adeguate le quote di tombini e chiusini, si potrà procedere alla posa dello strato di binder e del soprastante manto d’usura. Sul fronte dei marciapiedi verranno eseguite delle fresature del manto d’usura per poi stenderne uno nuovo. Dove necessario verranno realizzati opportuni abbassamenti stradali per consentire un più facile accesso da parte di passeggini, carrozzine o di persone con difficoltà motorie in ragione dell’impegno promesso sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche. “La programmazione dedicata alla manutenzione della viabilità – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Granello – con particolare attenzione a quella collinare ci permette di pianificare annualmente gli interventi sulla base delle segnalazioni raccolte e delle analisi fatte dai tecnici. Lo stato d’usura delle strade, unito al carico di traffico determinano priorità di intervento ed entrano in un elenco costantemente aggiornato. Per quanto riguarda i marciapiedi, in parallelo con gli interventi inseriti nell’apposito ‘Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche’, saranno realizzati abbassamenti in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. Dove gli eventuali ribassi d’asta lo permetteranno, abbiamo già individuato dei tratti aggiuntivi in cui intervenire.”

La viabilità di contrada

Gli interventi sulla viabilità collinare riguarderanno un tratto di 410 metri in via San Rocco, sopra il primo tornante salendo da Valdagno verso il quartiere di Castello, interessato da alcuni cedimenti a causa degli eventi atmosferici. Verranno sigillate le fessurazioni createsi e che favoriscono eventuali infiltrazioni d’acqua che potrebbero indebolire il fondo stradale. Quattro tratti oggetto di intervento sulla strada che collega le contrade Visonà e Marogne per 400 metri. Poi l’asse che dal passo di Santa Caterina scende a Castelvecchio. Da bitumare due tratti della strada che da Cerealto conduce a contrada Re, mentre a Piana sarà sistemato il tratto che da contrada Mastini va verso contrada Predelle. Gli interventi riguarderanno infine un tratto di circa 420 metri lungo la strada che conduce a contrada Tommasi, a cui si aggiungerà un breve tratto interno e contrada Massegnan che dalla ex scuola scende verso il fondovalle.

La viabilità urbana

In città gli interventi riguarderanno il tratto di via Gasdotto che collega la grande rotatoria di Ponte dei Nori a quella che incrocia con via del Lavoro. In questo verrà coinvolto anche il breve tratto che collega viale Regina Margherita in località Campagna. Ad andare sotto i ferri saranno anche i tratti che raccordano alla rotatoria di Ponte dei Nori da via Fermi, via Sette Martiri e via Monte Ortigara, fino al confine con il comune di Cornedo. Bitumature in arrivo poi in via Beccaria, nel tratto incluso tra le intersezioni con via Pascal e via Meucci; in Lungo Agno Manzoni tra la rotatoria “delle vasche” e l’incrocio con via Palladio; in viale dei Lanifici, nel tratto tra la rotatoria “delle vasche” a scendere verso la stazione Svt. Infine, macchinari in azione anche in via Pasubio, nel tratto tra via Cantore e via Montello.

I marciapiedi

L’elenco dei lavori sui marciapiedi parte da via del Lavoro, coinvolgendo via Campagna e via dell’Artigianato. In viale Regina Margherita si interverrà sul marciapiede post sul lato ovest, nel tratto tra via Adua e via Tegnan per oltre 800 metri. Nell’ambito di questo intervento realizzati alcuni ripristini del manto stradale dove si presenta particolarmente danneggiato.

Nel tratto di via V.E. Marzotto, tra gli incroci con viale dei Lanifici e via G. Marzotto verranno sistemati i marciapiedi in entrambi i lati. Ci si sposta in via Campassi, dove verrà sistemato il tratto incluso tra via Ortigara e località Gaspari. Qui sono presenti gradini in cemento che verranno eliminati per consentire l’accessibilità dell’intero tratto. Si sale ancora per arrivare al tratto che dall’incrocio tra via Cornetto e via Ortigara scende verso via Campassi. Infine si concluderà in via Ruetta tra gli incroci con le vie Bella Venezia e via Bari, dove gli eventuali ribassi d’asta consentiranno di intervenire anche su parte del fondo stradale.