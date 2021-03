Qualche fiocco di neve scende sulla Pedemontana. Imbiancata di fine inverno in collina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Che si trattasse di un mese di marzo un po’ bizzarro dal punto di vista del meteo era ormai assodato da giorni. Le previsioni del nostro consulente meteorologico Davide Deganello si sono rivelate ancora una volta veritiere, visto che nel corso della giornata di giovedì è scesa una timida ma diffusa neve a bassa quota. A partire dalla Pedemontana vicentina e fino ai monti Lessini, passando per le Piccole Dolomiti altovicentine, anche a quota di 400 e 500 metri sul livello del mare.

Le fredde temperature a cui si sta assistendo in questi giorni, inconsuete in questo periodo con la primavera alle porte, unite alle nubi che hanno affollato il cielo a intermittenza hanno permesso sprazzi di nevicate registrate in varie località.

Salendo sulle frazioni e contrade sopra Schio, Santorso e Piovene verso la Valdastico, ma anche sull’arra collinare di Valdagno e a scendere verso Brogliano e Arzignano, il cielo ha offerto qualche fioccata “fuori stagione”, con potrebbe lasciare un sottile e temporaneo velo bianco in alcune zone collinari. Come previsto dal “bollettino” curato da Piccole Dolomiti Sport per Eco Vicentino, al sostanziale bel tempo della mattinata si è progressivamente lasciato spazio all’addensamento di cumuli di nubi cariche di neve, complice l’ulteriore calo della temperatura.

Una tendenza al tempo instabile che proseguirà ancora nelle prossime ore – domattina un nuovo aggiornamento con le previsioni per il fine settimana -, riservando ancora qualche fiocco di neve in particolare sull’Altovicentino sempre in bassa quota.