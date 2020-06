Anello delle Piccole Dolomiti, la scoperta si fa a cavallo, con gli asini e in bicicletta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Anello Piccole Dolomiti che con i suoi 120 chilometri collega ben dieci comuni delle vallate dell’Agno e del Chiampo, torna a parlare di riscoperta del territorio attraverso un programma di escursioni naturalistiche che va da giugno a settembre.

Ce n’è per tutti i gusti: a piedi, a cavallo, con gli asini, in mountain bike, anche a pedalata assistita, per conoscere e apprezzare la natura, i piccoli borghi,siti come pievi, chiesette, musei, contrade e punti panoramici significativi e di valore ambientale.

Il programma, che abbina alle escursioni la visita a realtà del territorio e degustazioni di prodotti locali, sempre nel rispetto delle normative vigenti, si compone di otto proposte di cui due escursioni a piedi, quattro uscite in mountain bike e e-bike, un’escursione con gli asini e una a cavallo. I singoli organizzatori garantiranno il rispetto delle distanze e delle normative igienico-sanitarie.

Domenica 28 giugno a dare il via a questo ricco programma lungo l’Anello Piccole Dolomiti il Giro delle Contrà in e-bike organizzato dall’associazione D+ Adventures: si tratta di un percorso di circa 30 chilometri con un dislivello di 500 metri tra le suggestive contrade di Recoaro Terme e piccoli nuclei abitati sparsi nella “Conca di Smeraldo“, così chiamata la zona ai piedi delle Piccole Dolomiti. L’escursione termina con gusto presso una delle contrade visitate in cui sarà possibile apprezzare i prodotti tipici locali. Dopo altre due uscite in e-bike e mountain bike in programma il 5 e il 19 luglio, è tempo di trekking attorno al Sengio Alto, simbolo delle Piccole Dolomiti, con il caratteristico attraversamento del Ponte Tibetano per ammirare Carega, Pasubio nonché trincee della Grande Guerra: uscita prevista il 7 agosto. Il 23 agosto sarà la volta di Marana in e-bike con la visita all’osservatorio MarSEC, il 13 settembre un itinerario a piedi che attraverserà il Vajo dell’Orco tra contrade cimbre, boschi e pascoli, ma lo stesso giorno a cavallo si potrà percorrere anche un giro di 20 chilometri tra Brogliano, San Benedetto e Nogarole con visita alla chiesa del Castellaro e alla “Bocara dei Rondìni”. In sella agli asini della Fattoria Ciuchinando la chiusura il 19 settembre a Crespadoro: si percorrerà un antico sentiero cimbro scoprendo boschi e antiche contrade. Per le escursioni che lo prevedono, sarà possibile noleggiare l’e-bike.

«Il programma di escursioni proposto dalle nostre guide – precisa Michela Ceola, responsabile piano di marketing territoriale e comunicazione dell’Anello – è molto ricco e variegato. Queste otto diverse proposte sono rivolte a target diversi ma tutte in egual misura rappresentano un’ottima occasione da un lato per svolgere attività motoria all’aperto, e dall’altro per conoscere l’Anello Piccole Dolomiti con le sue attrattive e le sue bontà. I percorsi sono stati studiati in modo da coniugare all’attività fisica la visita dei luoghi e la degustazione dei prodotti e dei piatti della tradizione realizzati dai nostri ristoratori partner. Proposte perfettamente in linea con il trend favorevole legato al turismo “verde” e “lento” che in questi mesi di riaperture sta vivendo un ulteriore slancio; un turismo che predilige luoghi meno affollati, il contatto con la natura, la scoperta di mete non tradizionali, in totale sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti».

1 di 8

Sempre con l’obiettivo di valorizzare il territorio e i suoi prodotti tipici, l’Anello Piccole Dolomiti torna a proporre anche la rassegna di menu a tema iniziando il 9 luglio al ristorante Alpestre a Castelvecchio di Valdagno con una cena in cui verranno proposti aperitivo, piatti e dolci a base dei liquori Carlotto, storica azienda centenaria di Valdagno a cui seguirà la presentazione del libro “Cento di questi gradi” che racconta la sua lunga storia.

Per il programma completo è possibile visitare il sito dell’Anello Piccole Dolomiti.