Colpito da malore mentre lavora nel terreno dietro casa. Nuova disgrazia tra le contrade recoaresi

Un nuovo dramma, il secondo in pochi giorni, proviene dalle montagne di Recoaro Terme, dove nel primo pomeriggio di oggi un 74enne ha perso la vita, dalle prime informazioni raccolte sul posto a causa di un malore improvviso, mentre stava lavorando in un terreno vicino alla sua abitazione. Sembra stesse raccogliendo della legna.

Nonostante la macchina dei soccorsi sia stata attivata immediatamente con una telefonata al 118 – un vicino avrebbe assistito alla scena e dato subito l’allarme con richiesta di aiuto -, purtroppo per la vittima di un probabile infarto non c’è stato nulla da fare. Intorno alle 14.20 odierne la disgrazia, lungo strada delle Casare vicino a località Recoaro Mille.

Il pensionato recoarese è stato preso in consegna dal personale sanitario del Suem giunto dall’ospedale di Valdagno, tentando le operazioni di rianimazione cardiopolmonari a lungo, purtroppo senza l’esito sperato. In attesa c’era anche un velivolo eliambulanza decollato da Verona e che in caso di necessità avrebbe raccolto e trasportato la persona in fin di vita, ma il medico giunto sul posto ha decretato il decesso dell’uomo dopo aver provato il tutto per tutto.

Nel frattempo nella contrada è giunta anche la pattuglia di carabinieri della stazione locale, che ha assistito alle operazioni di soccorso e raccolto le testimonianze dei vicini di casa, oltre all’amaro compito di informare i familiari, oltre che la Procura di Vicenza per autorizzare la rimozione del corpo inerme del 74enne vicentino.

Proprio domani a Recoaro si terranno le esequie di Eugenio Castagna, 65enne del paese e taglialegna di mestiere, morto sabato scorso per sindrome schiacciamento mentre si trovava in un bosco di contrada Santagiuliana. Fatale per lui il ribaltamento del carrello del suo trattore, mentre si apprestava a caricare del legname.