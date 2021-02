Esce di casa al mattino e non fa più rientro. Ricerche in corso di una donna di 70 anni

C’è preoccupazione a Recoaro Terme per la sorte di una donna di 70 anni, residente in paese, che non dava notizie di sè da stamattina dopo essersi allontanata da casa sembra per una passeggiata.

La pensionata, secondo le scarne informazioni disponibili sulla vicenda, era uscita da sola senza lasciar detto dove si sarebbe diretta nel corso della mattinata. Non vedendola più rientrare alla base, un familiare nel tardo pomeriggio ha segnalato la sparizione della congiunta avvisando i carabinieri della compagnia di Valdagno.

Immediatamente è stata attivata la macchina delle ricerche, coinvolgendo il personale del Soccorso alpino della sede locale di Recoaro/Valdagno. Attualmente una decina di uomini è sulle tracce della donna recoarese scomparsa.

La notizia sarà aggiornata su eventuali nuovi riscontri da parte delle forze dell’ordine