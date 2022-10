Va a funghi e non rientra: trovata ferita in un canalone la 77enne scomparsa ieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Erano in corso dal tardo pomeriggio di ieri, 13 ottobre, le ricerche di una donna residente a Gambellara e scomparsa nei boschi di Bolca, in località Sprea nel veronese. Alle ricerche della 77enne hanno lavorato senza tregua un numero consistente di operatori del soccorso alpino e dei vigili del fuoco di Verona, sul posto presenti decine di mezzi a supporto delle operazioni, utilizzati anche droni mandati in volo per visionare le aree più impervie. Sono stati passati al setaccio accuratamente i boschi dove la donna si era diretta da sola e, attorno alle 16:30 di oggi la donna scomparsa è stata ritrovata.

Maria Pia Brendolan era partita da casa con l’intento di andare a funghi ma non ha mai fatto ritorno, è caduta in un canalone, sbattendo la testa, probabilmente sorpresa dal terreno scivoloso è caduta nel dirupo. A causa dei traumi riportati e, per la profondità del luogo, la donna non ha avuto possibilità di uscire autonomamente, passando la notte bloccata. I soccorritori l’hanno trovata in stato di ipotermia e il recupero è reso complicato per la difficoltà di far scendere il verricello. Le condizioni della donna, tuttavia, sembrano buone è cosciente e risponde alle domande dei soccorritori.