Escursionista perde i sensi dopo essere scivolato sul Monte Falcone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Escursione che poteva trasformarsi in tragedia, questa mattina 3 gennaio poco prima delle 11. Un uomo ha rischiato gravi conseguenze a seguito di una caduta. Tratto in salvo dal soccorso alpino di Recoaro è stato successivamente trasportato all’ospedale.

La chiamata è arrivata al Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno per avvisare di un incidente avvenuto nella ex pista da di Monte Falcone a Recoaro Mille. Un uomo stava scendendo a piedi quando improvvisamente è scivolato sbattendo violentemente la testa a terra. Dopo aver perso i sensi, i soccorritori hanno capito che la situazione destava preoccupazione, hanno immobilizzato lo sfortunato escursionista che mostrava apparente stato confusionale.

Non è stato possibile ricorrere all’elisoccorso di Verona per la presenza della nebbia in territorio scaligero, si è dunque dovuto ricorrere all’intervento di un elicottero da Trento dove la visibilità non creava problemi. Dopo aver recuperato il ferito, il velivolo si è diretto all’ospedale Santa Chiara per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente è giunta una squadra di 4 soccorritori pronta ad intervenire qualora l’unità di emergenza dell’elisoccorso non fosse stata in grado di arrivare sul Monte Falcone.