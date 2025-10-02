Lascia l’auto al rifugio Campogrosso e scompare: in corso le ricerche di un uomo

Ricerche in corso a Recoaro Terme per una persona di cui si sono perse le tracce da ieri sera. Il sistema di ricerca persona scomparsa si è attivato oggi per un soggetto di cui la famiglia non ha notizie e che avrebbe lasciato l’auto nei pressi del Rifugio Campogrosso.

Si tratta di un 67enne originario di Valdagno, uscito ieri dalla propria abitazione per andare a fare una passeggiata e mai più rientrato. Scattato l’allarme da parte dei familiari, il Soccorso alpino di Recoaro – Terme è stato attivato oggi verso mezzogiorno, quando è stata rinvenuta la sua macchina parcheggiata al Rifugio Campogrosso.

Scattato il sistema di ricerca di persona scomparsa da parte della Prefettura, sul posto è stata attivara una sala operativa. Al momento le squadre del Soccorso alpino dell’XI delegazione, delle Stazioni trentine Vallagarina e degli Altipiani e dei vigili del fuoco effettivi e volontari, stanno perlustrando l’area circostante, percorrendo la sentieristica primaria tra Vicentino e Trentino: Vajo dei Colori, zona Rifugio Fraccaroli, Boale dei Fondi, Sibilla, Vallone del Pissavacca, Valon dei Cavai e Vaio delle Bisse Bianche.

Nel pomeriggio ha operato anche l’elicottero della Guardia di finanza di Bolzano dotato di Imsi Catcher: si tratta di una strumentazione che, similando una torre telefonica, intercetta il traffico telefonico e tracciare i dati sulla posizione degli utenti di telefonia mobile. Al momento, dell’uomo, però, ancora nessuna traccia: al tramonto le ricerche sono state sospese e riprenderanno domani all’alba.