Flottilla, domani lo sciopero, Garante: “Illegittimo”. Landini: “E’ confermato, impugniamo la delibera”

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha dunque valutato illegittima la mobilitazione generale di domani in quanto – dicono – è in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90. Il Garante ha sottolineato che l’articolo 2 comma 7 prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori’. L’Autorità ha quindi inviato un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che il mancato adeguamento comporta, tra l’altro, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento.

La replica del segretario della Cgil Maurizio Landini: “Il nostro sciopero è pienamente legittimo perché noi l’abbiamo fatto rispettando la legge 146. In gergo giuridico è l’articolo due, comma 7, che prevede, di fronte a violazioni costituzionali dell’ordine costituzionale, la messa in discussione della salute e sicurezza dei lavoratori e c’è la possibilità di fare lo sciopero senza il preavviso. Quindi noi per noi è pienamente legittimo, noi lo riconfermiamo, anzi impugniamo la delibera della Commissione e se questa dovesse comportare verso l’organizzazione sindacale delle sanzioni, siamo pronti a impugnare anche quelle, perché in realtà noi stiamo rispettando la legge, stiamo garantendo i servizi minimi”.