Padre e figlia sulla ferrata del Vajo Scuro: lui si fa male, lei lo assiste in attesa dei soccorsi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento di soccorso ieri mattina sul Gruppo del Fumante sulle Piccole Dolomiti vicentine, in soccorso di un 58enne residente a Vicenza che aveva tentato di affrontare una ferrata in compagnia della figlia. All’inizio del percorso attrezzato in parete l’escursionista è scivolato, rimanendo per fortuna “trattenuto” grazie al kit di sicurezza, andando però a sbattere con una spalla su una roccia, impossibilitato a proseguire per il forte trauma.

Da qui la chiamata di emergenza al 118, giunta intorno alle 10 di domenica: l’operatore della centrale operativa del Suem vista l’area di intervento ha richiesto l’attivazione di una delle squadre del Soccorso Alpino, con gli specialisti della montagna della stazione di Valdagno e Recoaro chiamata in causa. Oltre a inviare un’ambulanza il più vicino possibile al Rifugio Battisti dall’ospedale San Lorenzo.

Data la presenza di nebbia, una squadra ha raggiunto a piedi il 58enne del capoluogo, con la figlia che lo stava assistendo. Gli esperti hanno prestato le prime cure all’infortunato e lo ha calato sul sentiero sottostante, per poi spostarsi verso l’alveo del Vajo Lovaraste. Da lì l’uomo è stato sollevato con paranco un’ottantina di metri e issato sul sentiero alto, da cui normalmente quel tratto attrezzato si affronta in discesa, per andare all’attacco della Ferrata del Vajo Scuro.

Accompagnato al Rifugio Battisti, l’infortunato – che aveva camminato autonomamente a fianco della squadra nonostante il dolore conseguenza della botta ad una spalla – è stato affidato all’ambulanza diretta all’ospedale di Valdagno.