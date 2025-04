Recoaro Mille, addio al porta a porta: conferimento rifiuti automatizzato e h24

A Recoaro Mille cambia il sistema di raccolta rifiuti, per venire incontro alle esigenze dei residenti e delle attività turistiche. L’amministrazione comunale di Recoaro Terme e Agno Chiampo Ambiente hanno infatti deliberato una modifica dei servizi, entrata in vigore lo scorso 1° aprile.

A partire da tale data, le utenze domestiche e non domestiche dell’area “Recoaro Mille” non devono più conferire porta a porta i propri rifiuti, come nella restante parte del Comune, ma presso il punto di conferimento automatizzato, detto IdPoint, posizionato all’inizio di via Tunche. In una prima fase transitoria, che terminerà il prossimo 1° maggio, sarà possibile conferire sia presso l’IdPoint che tramite il porta a porta, dopodiché il servizio di raccolta porta a porta verrà sospeso e si dovranno conferire i rifiuti solo all’IdPoint.

La nuova modalità permetterà di conferire i rifiuti in modo del tutto autonomo e 24 ore su 24, senza quindi dover attendere i giorni specifici di esposizione.

L’accesso ai contenitori automatizzati avviene tramite tessera sanitaria/Cie o il Qr code rilasciato dall’ufficio Bollettazione Rifiuti di Agno Chiampo Ambiente a tutte le utenze domestiche e non domestiche regolarmente iscritte alla Tari (tassa sui rifiuti).

In ogni bocca di carico dell’IdPoint appaiono le istruzioni precise per il conferimento: il secco e la plastica devono essere inseriti in sacchetti trasparenti e chiusi; la carta, per essere inserita, deve essere ben piegata; l’umido deve essere conferito con sacchetti compostabili. Per la raccolta del vetro, continuerà il conferimento attraverso la campana presente nella stessa area dell’IdPoint.

Il sistema è dotato di un impianto di videosorveglianza autonomo, collegato al Comune e in grado di rilevare abusi e conferimenti scorretti. L’eventuale esposizione di rifiuti sul suolo pubblico comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale in materia.

“La montagna ha bisogno di persone che siano sensibili alla cura dell’ambiente e questa novità va nella giusta direzione. Grazie a Agno Chiampo Ambiente per la sensibilità dimostrata e anche perché siamo all’avanguardia su diversi aspetti legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti”, afferma il sindaco di Recoaro Terme Armando Cunegato che, assieme al vicesindaco e assessore all’ambiente Enrico Storti e al presidente di Agno Chiampo Ambiente Alberto Carletti, si è recato in sopralluogo nell’area in cui è stato installato l’IdPoint.

“Abbiamo proposto all’Amministrazione comunale questo nuovo sistema automatizzato ad accesso controllato per dare un servizio migliorativo anche a chi a Recoaro Mille ha una seconda casa e, quindi, non dovrà più attendere il porta a porta, ma potrà conferire i rifiuti h24 durante il soggiorno o prima di rientrare nel fondovalle”, dichiara il presidente di Agno Chiampo Ambiente, Alberto Carletti.