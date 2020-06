Recoaro “si ripopola” con il Summer Camp dei baby calciatori. Con le famiglie al seguito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci prova anche un club di calcio fresco di lifting nella denominazione – da Real Vicenza a Real Veneto – a rivitalizzare la vocazione turistica in parte sopita di Recoaro, in attesa dello sblocco dell’attività termale annunciato da tempo ma ancora rimasto solo sulla carta. Dal piano della salute e del benessere a quello dello sport il passo è a breve distanza, vale a dire alla zona degli impianti sportivi dove è in corso da ieri il progetto “Summer Camp” dedicato ai giovanissimi calciatori in erba.

Prato verde dello stadio recoarese che i piccoli sognatori del pallone calcheranno in due turni da circa una settimana ciascuno. Con un ospite speciale annunciato a fare il tifo per loro, l’arbitro internazionale Daniele Orsato come promesso dagli organizzatori, figura di spicco dell’Aia e del calcio internazionale nel suo ruolo di ufficiale di gara. Ma, soprattutto, recoarese doc.

Un plotone armato solo di passione e voglia di divertirsi composto da una settantina di iscritti porterà un po’ di allegria in più nella località che apre le porte delle Piccole Dolomiti ai suoi visitatori, con la speranza se non l’obiettivo dichiarato che anche le famiglie dei ragazzi che pernottano da quelle parti decidano di approfittare delle strutture ricettive del territorio. Alberghi, hotel e locali di ristorazione, infatti hanno offerto delle agevolazioni ai genitori e accompagnatori in questo senso.

Primo camp iniziato ieri e in conclusione sabato prossimo, poi via libera al secondo turno da lunedì 6 luglio a sabato 11. L’invito è rivolto a bambini e preadolescenti dai 7 ai 15 anni, con suddivisioni in sottogruppi a seconda dell’età anagrafica e rispetto garantito delle misure di sicurezza ancora vigenti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia di Covid-19. Si tratta di una “Scuola di Tecnica”, terminologia che va per la maggiore di questi tempi, pensata per perfezionare le giocate individuali dei giovani apprendisti del pallone. Di primo livello, però, in estate vale la pena di pensare più alla socializzazione con i nuovi amici con cui si condivide la vacanza sportiva e al divertimento senza pensieri.

Responsabile della parte tecnica è l’ex calciatore professionistica ed ora allenatore Andrea Sabatelli, già trainer del Real Vicenza, società sportiva fedele ai colori biancorossi che dal 2015 ha concentrato l’attività sul settore giovanile – dai Piccoli Amici agli Under 19 – e sui ritiri per i calciatori professionisti e semiprofessionisti in attesa di contratto nel periodo estivo, con il format “Pro Senior Showcase”.