Bande di giovanissimi, al via domani i servizi del reparto anticrimine della polizia

Entrerà in azione domani, per la prima volta, a Thiene il reparto prevenzione del crimine della polizia di Stato. I servizi previsti in città sono uno dei risultati dell’incontro che c’è stato in Prefettura a Vicenza nei giorni scorsi.

Dopo i numerosi casi di baby gang e atti vandalici in centro nelle scorse settimane – in concomitanza in particolare con la Festa di San Giovanni – con annessa preoccupazione da parte dei cittadini e dei commercianti, su sollecitazione del Comune il Prefetto aveva organizzato una video-riunione tecnica di coordinamento che si è tenuta lo scorso 24 giugno. In collegamento con le diverse forze dell’ordine presenti sul territorio, erano state esaminate le criticità relative alla microcriminalità in città, legate in particolare alla presenza di alcuni soggetti giovanissimi già “attenzionati” da polizia locale e carabinieri.

In quella occasione la Questura aveva – appunto – assicurato il contributo del Reparto Prevenzione Crimine (annunciando la sua prima uscita per mercoledì 1 luglio), ma anche l’adozione delle misure di prevenzione per allontanare i “personaggi” più pericolosi e uno scrupoloso controllo dei permessi di soggiorno.

Atti vandalici, danneggiamenti, risse, aggressioni e persino spari con una pistola da soft-air in stazione dei treni: c’è di tutto nelle “prodezze” della banda di giovanissimi che ha imperversato a Thiene: a segnalare le criticità all’Ascom erano stati in particolare numerosi commercianti e così lo scorso 19 giugno l’amministrazione comunale si era rivolta direttamente al prefetto Pietro Signoriello per chiedere un controllo più efficace e più capillare del territorio thienese e soprattutto per tornare sulla richiesta di un nuovo commissariato di polizia da dislocare a Schio e con competenza sull’intero Alto Vicentino.

Il sindaco Giovanni Casarotto aveva anche chiesto per il periodo estivo (che è sempre quello più critico) il potenziamento dei servizi di controllo sul territorio, in particolare la sera e la notte, da parte della questura. A preoccupare ancora di più le istituzioni del territorio, la notizia di pochi giorni fa che la tenenza dei carabinieri di Dueville, dipendente dalla compagnia di Thiene, dispone attualmente di una forza effettiva inferiore a quella presente quando era ancora a livello di stazione.

Intanto anche i carabinieri avevano garantito rinforzi – nei giorni caldi della Festa patronale – attraverso di la squadra di Intervento Operativo del 4° Reggimento Carabinieri Campania di Mestre. Massimo impegno, come sempre, è poi stato assicurato dalla polizia locale coordinata dal comandante Giovanni Scarpellini. Intanto, da questa settimana simpatizzanti della forza politica “Liberi a Destra – Fratelli d’Italia”, capeggiati dal consigliere comunale Christian Azzolin, effettueranno delle “passeggiate civiche per presidiare le zone più sensibili rispetto al fenomeno delle baby gang, per funzionare da deterrente e per segnalare a polizia locale e carabinieri eventuali episodi criminali”.