Sassi e ghiaia “tradiscono” un escursionista che scivola sotto le Creste del Fumante

Nonostante il maltempo intermittente abbia scoraggiato buona parte degli escursionisti della montagna, è stato un fine settimana impegnativo per le squadre del Cnsas Soccorso Alpino attive nel Vicentino. Tanti comunque gli appassionati di trekking in quota in particolare, usciti per percorrere i sentieri tra boschi e rocce anche sulle Piccole Dolomiti.

Anche il team competente per l’area Valdagno-Recoaro è stato chiamato in causa ieri nel pomeriggio per prestare aiuto a un terzetto nei dintorni di Rifugio Campogrosso, ai confini col Trentino, dove un uomo si è infortunato in maniera seria dopo una caduta sulla ghiaia alle “Creste del Fumante”.

La richiesta di supporto qualificato in quota è scattata alle 15.30 di domenica, con la centrale operativa del Suem di Vicenza a inoltrare posizione e tipologia d’intervento alla squadra già nei paraggi in territorio di Recoaro. Gli uomini del Soccorso si sono diretti al sentiero 195, all’altezza del “Giaron della Scala”, sconfinando nell’area montana in comune di Vallrasa (Trento).

Proprio in questo segmento del percorso panoramico, come suggerisce la denominazione del luogo però con l’insidia del ghiaione come fondo del sentiero tra le rocce, l’escursionista era scivolato su sassi e ciottoli che caratterizzano quel tratto di percorso. A recuperarlo e assisterlo fino all’arrivo dei soccorsi via cielo e terra sono stati i due compagni di gita, dopo che il malcapitato compagno era rimasto dolorante a terra. Era malamente ruzzolato per alcune decine di metri verso valle, riportando contusioni ed escoriazioni al volto ma per fortuna sua fermandosi in un tratto meno ripido. In accordo con la Centrale di Trento, sono stati inviati l’elicottero di Verona Emergenza insieme al team di Recoaro-Valdagno.

L’infortunato – si tratterebbe di un vicentino della vallata, ma le generalità sue e di chi li accompagnava non sono state comunicate in quest’occasione – è stato recuperato con il verricello dal tecnico di elisoccorso, per essere poi trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza mentre i due compagni sono rientrati con i soccorritori al Rifugio e per poi far ritorno verso le loro case. Gli altri interventi dei soccorritori vicentini si sono verificati nel corso del week end a Passo Xomo per una ciclista caduta e sulle alture di Tonezza per un boscaiolo ferito, tra gli interventi principali.