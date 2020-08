Un recoarese da “Champions”: Orsato arbitrerà la finalissima europea tra Psg e Bayern

Verrà dalla sua bocca sia il fischio iniziale che aprirà le danze dei campioni, sia quello – e fatidico – dal suono triplice che sancirà la squadra vincitrice della Champions League 2020/2021. Sarà il vicentino doc Daniele Orsato, recoarese di crescita e proveniente dalla sezione arbitri di Schio, il direttore di gara designato dall’Uefa per lo scontro finale tra Paris Saint Germain e Bayern di domenica. Al 44enne veneto l’onore piazzarsi al centro del campo dello Stadio” Da Luz” di Lisbona (Portogallo) per dare il via all’ultimo atto della stagione più lunga della storia del calcio mondiale, a causa della pandemia.

Toccherà proprio Orsato, coadiuvato da una terna tutta italiana (assistenti e quarto uomo a bordocampo) orchestrare la “danze delle regole” con l’immancabile fischietto strumento del mestiere – e l’aiutino del Var – al posto della bacchetta ed eleggere chi tra Neymar (e soci della Ville Lumière) e Lewandowski (e compagnia bavarese) trionferà nella Champions.

Nato a Montecchio Maggiore nel 1975 (compirà 45 anni a novembre), l’allora giovanissimo Daniele abbandonò i calci al pallone per indossare la “giacchetta nera”, scalando in breve te,po le categorie dal calcio giovanile e a quello dilettantistico per approdare poi quello professionistico in pochi anni. Tappe bruciate in virtù di un talento subito individuato dai dirigenti della sezione Aldo Frezza di Schio, che si fregia oggi di un nuovo successo all’interno dell’associazione Aia che riunisce tutti i fischietti tricolori e fa parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Del 17 dicembre 2006 il debutto in serie A italiana (in Siena-Atalanta 1-1), accrescendo affidabilità ed esperienza fino a conquistarsi un nuovo balzo, stavolta fuori dai confini nazionali, dopo un triennio appena. Arbitro internazionale dalla fine del 2009, dopo un decennio ai massimo livelli mondiali è arrivata la consacrazione definitiva, proponendosi come miglior interprete di sempre in Veneto. Sarà festa grande a Recoaro Terme per il proprio concittadino più illustre, campione nel suo genere, al cospetto di tanti campionissimi del calcio europeo.