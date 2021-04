Vaccini ogni giovedì in “Residenza Giardino”. Tre medici per 150 dosi a sessione ai recoaresi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Medici di famiglia locali, dirigenti dell’Ulss 8 Berica e Comune di Recoaro hanno siglato un patto per la campagna di vaccinazione in paese. Al via già da oggi e con in programma la somministrazione di circa 150 vaccini giornalieri in base alle classi d’età. Sempre con la clausola “forniture permettendo”.

Quello che parte oggi a Recoaro Terme sul fronte lotta alla pandemia di coronavirus è un vero e proprio gioco di squadra messo in campo dall’intera comunità della Conca di Smeraldo. Dopo l’accoglimento della direttiva dell’Ulss 8 Berica affinché anche i medici di base si attivino per l’inoculazione dei vaccini anti-covid, da oggi e per i giovedì futuri presso la Residenza Giardino si terranno le vaccinazioni dei residenti appartenenti alle classi d’età incluse tra il 1943 e il 1947. Tre i medici che si sono resi disponibili ai quali è venuto in aiuto il Comune che si è attivato per assicurare il supporto logistico necessario.

“Per consentire il corretto svolgimento delle vaccinazioni – si legge nella nota diffusa oggi dall’amministrazione -, nei giorni di giovedì i medici non riceveranno i pazienti e saranno sostituiti dal servizio di Guardia Medica, come già avviene la domenica. L’Ulss 8 ha inoltre messo a disposizione sul territorio recoarese un’ambulanza dedicata che potrà intervenire in caso di emergenza”. Un altro piccolo gesto da parte dell’ente pubblico per favorire la cittadinanza consiste nel mettere a disposizione dei candidati alla vaccinazione un buon numero di parcheggi gratuiti, disposizione validata da attraverso un’apposita ordinanza. Nello spazio di piazza Vittorio Veneto e nel tratto di strada che costeggia piazza Dolomiti gli stalli disponibili sono riservati a chi si reca presso la sede vaccinale gestita dai medici di medicina generale. A supporto dell’attività sono operativi anche i volontari della Protezione Civile e di alcune associazioni di volontariato locali, che assicureranno la corretta gestione dei flussi di persone, evitando assembramenti.

La residenza per anziani Parco Fortuna ha inoltre messo a disposizione alcuni presidi medici, per chi avesse difficoltà di deambulazione, per le persone che dovessero averne bisogno per accedere al punto vaccini. Le sessioni di vaccinazione si terranno dalle 7.45 alle 13 e dalle 13.45 alle 19. “Sono orgoglioso dell’impegno messo in campo dalla comunità recoarese – commenta il sindaco Armando Cunegato – per evitare spostamenti fino a Valdagno o Trissino in particolare per le persone più anziane o con maggiori difficoltà negli spostamenti. Ora speriamo che i rifornimenti di vaccini proseguano, in modo da poter replicare nelle prossime settimane e ampliare ad altre classi d’età. Voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento a quanti da oggi sono operativi per questo importante momento che, speriamo, potrà restituirci e davvero una nuova speranza per il futuro”.