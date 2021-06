Val Richelere, “fari puntati” sui detriti dopo la frana. Monitoraggio costante e soluzioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una relazione dettagliata sulla situazione in Val Richelere, la zona a nord del centro di Recoaro teatro di una frana consistente nei mesi scorsi, è stata presentata nei giorni scorsi nel corso di un incontro tra esperti e amministratori. Dopo la constatazione che dal torrente omonimo Richelere detriti scendono a valle trascinati dalle acque che poi confluiscono nell’Agno. Sotto osservazione, in particolare, circa 100 mila metri cubi di materiale che si riserva nelle acque torrentizie. Un confronto utile grazie ai dati del monitoraggio in mano, quello avvenuto nella sede del municipio cittadino, anche per comprendere la reale portata del problema incombente e fornire gli elementi per studiare le soluzioni possibili e le pratiche di contenimento più opportune nel breve periodo. All’incontro, organizzato dall’assessore con delega alla Protezione Civile, Giovanni Ceola, sono intervenuti gli amministratori comunali, i rappresentanti dell’azienda Spumador spa, della Regione Veneto, del Gruppo Aib Protezione Civile di Recoaro Terme, oltre ai tecnici incaricati della realizzazione e installazione del sistema di monitoraggio. Il torrente che trae origine dall’acquifero di Recoaro Mille si snoda per circa 2,5 chilometri a monte di Recoaro Terme. Nasce nella stessa ampia area delle varie sorgenti. La frana che interessa la zona è piuttosto complessa. Con un’estensione di circa 35-40 mila metri quadrati viene localizzata a sua volta all’interno di un’area di cosiddetta paleofrana. Nella sua sezione superiore si stimano circa 150-200 mila metri cubi di materiale, mentre nella parte più bassa che poi si trasforma nella colata che tanto sta destando problemi alle acque dell’Agno il fronte si stima in circa 100 mila metri cubi. Tra i materiali coinvolti troviamo anche alcuni strati argillosi derivanti in gran parte da una vecchia miniera abbandonata che vengono dilavati a causa di una fratturazione che il substrato ha subito, attivando il movimento franoso e originando la torbidità dell’acqua che si vede a valle. Allo stato attuale, come evidenziato dalla relazione messa a punto dai tecnici regionali, la frana mette a rischio alcuni elementi particolarmente delicati: da un lato la presa della sorgente “Recoaro 1”, dall’altro una centralina idroelettrica e una vasca di decompressione dell’acqua imbottigliata nello stabilimento di Recoaro. Altri manufatti sotto osservazione per le possibili evoluzioni sono il ponte di accesso alla vasca di decompressione, parte di contrada Asnicar che affaccia proprio sul torrente Richelere e il ponte in località Menarini, lungo la strada che collega le contrade Stoccheri, Asnicar e Storti. Gli interventi avviati finora dalla Regione riguardano una prima ricalibratura dei corpi idrici laterali, con lavori di regimentazione delle acque superficiali. In questo modo si può rallentare il movimento della frana, riducendo al tempo stesso la fluidità delle colate. Sono poi in corso i lavori di rimozione di diversi alberi che sono stati abbattuti nel corso dello smottamento, oltre alla pulizia della briglia che sorge a circa 770 metri e che nel 2012 era rimasta danneggiata da un’altra frana di pietrame. Infine si dovranno mettere in campo anche alcuni ulteriori lavori di risanamento delle briglie a valle e di pulizia generale dell’alveo dalla vegetazione.