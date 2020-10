San Lorenzo, focolaio Covid tra gli operatori dell’ospedale di comunità: chiuso un piano

La sospensione del servizio degenza nei locali abituali è da ritenersi temporanea, come specificato dall’azienda sanitaria territoriale, mentre proseguono gli accertamenti sulle persone che a diverso titolo si trovavano nel reparto negli ultimi giorni. Operatori e, ovviamente pazienti.

Sarebbero 8 i dipendenti con riscontro di positività al tampone molecolare, subito posti in regime di isolamento domiciliare, non presentando fino a ieri almeno una sintomatologia tale da disporre il ricovero in ospedale. Si tratta di un numero considerato elevato di figure professionali attive in proporzione al personale complessivamente in organico e impiegato nell’ospedale di comunità. Un piano dedicato a una struttura intermedia tra l’ospedale canonico e il servizio di assistenza domiciliare, inserito nel contesto del polo valdagnese, fattore che ha costretto a sospendere l’attività ordinaria, trasferendo in geriatria e altri reparti gli ospiti in degenza.

A questo aspetto si associa ovviamente anche la necessità di procedere a una sanificazione extra di stanze e corridoi, in corso in queste ore, spostando in tutto una decina di pazienti per agevolare le operazioni ed evitare loro ulteriori rischi. Nessuno tra questi sarebbe stato infettato dal coronavirus, ma per avere certezze bisognerà attendere alcuni giorni e una nuova nota ufficiale dell’Ulss 8 Berica.