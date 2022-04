Coppa Italia: l’Inter strapazza il Milan ed è la prima finalista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ l’Inter la prima finalista di Coppa Italia. I nerazzurri schiantano il Milan nel derby di ritorno: 3-0 al Meazza dopo lo 0-0 dell’andata. Un successo che può dare ulteriore morale e forza alla squadra di Simone Inzaghi anche in chiave corsa scudetto. Nel primo tempo, Lautaro e compagni sono a lungo padroni del campo, e il Toro argentino è il grande protagonista con una splendida doppietta: al 4′ gran gol al volo, al 40′ il raddoppio con delizioso tocco sotto dopo aver sorpreso la difesa rossonera sul filo del fuorigioco. Buona reazione milanista nella ripresa; però, dopo la rete annullata a Bennacer dal Var, è Gosens all’82’ a mettere il punto esclamativo sul match e qualificazione.

Prima vittoria interista alla quarta stracittadina stagionale, considerando anche le due sfide di Serie A. Al di là della prima mezz’ora del secondo tempo di marca Milan, i nerazzurri sono stati nel complesso superiori meritando la vittoria. Fantastica la cornice di pubblico con 74.508 spettatori sugli spalti e un incasso record per una sfida di Coppa Italia: 4.156.710 euro. Certo, nell’economia del match pesa la rete annullata a Bennacer per una posizione di fuorigioco che il varista di turno ha considerato influente. Ma il successo interista non è assolutamente in discussione.

In chiave lotta scudetto, più di un campanello d’allarme per la compagine di Stefano Pioli. Il Milan da un po’ di tempo fa fatica a trovare la via della rete, in questo derby si è anche scoperto troppo fragile in difesa. Per la volatona tricolore il Diavolo dovrà, quindi, ritrovare la compattezza perduta per lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato. Al contrario, i campioni d’Italia sembrano aver ritrovato quello smalto smarrito a inizio 2022. Nella finalissima di Roma dell’11 maggio, l’Inter sfiderà la vincente dell’altra semifinale: Juventus-Fiorentina in programma alle ore 21 di mercoledì 20 aprile. I bianconeri partono in vantaggio grazie all’1-0 centrato a Firenze nella partita di andata.