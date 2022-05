Hockeypista, il Trissino trionfa in Europa. Le italiane non vincevano il trofeo da oltre 15 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Superlativo Trissino, che in Portogallo batte il Valongo e aggiudica il trofeo continentale Eurolega riportando la coppa dell’hockey su pista internazionale in Italia dopo 15 anni e interrompendo il dominio delle squadre iberiche. Vittoria di rigore, con il punteggio di 7-5 da incidere negli annali della disciplina e della storia del club trissinee, con la vallata pronta alla festa per il trionfo degli atleti di Alessandro Bertolucci.

Ieri la pista lusitana di Torre Navas diventa un catino bluceleste a festeggiare a sorpresa un quintetto italiano, con il portiere Zampoli mvp della finalissima. Già stasera intorno alle 19 i festeggiamenti nel paese dell’Ovest Vicentino, con il PalaDante pronto ad accogliere i propri beniamini e il trofeo da mettere in bacheca. Che non veniva portato in Italia dal 2006, quando a vincerlo furono i toscani del Follonica.

Partita tiratissima ieri tra Valongo e Hockey Trissino, che tra parate, giocate e steccate da una parte e dall’altra si conclude in parità sul 4-4 al termine dei tempi regolamentari, con i vicentini a riacciuffare i portoghesi avanti per 3-2 a fine primo tempo. A completare la rincorsa è il vicentino Cocco a 5′ dal gong. Nulla di fatto nell’extratime, rollers veneti cecchini infallibili a perforare la retina di casa di fronte a 1.500 spettatori lusitani e al resto ci pensa il portiere portato poi in trionfo dai compagni di squadra.

Poi via alla festa e oggi il rientro in volo aereo in Italia, per poi raggiungere i tifosi e le autorità pubbliche pronti ad accoglierlo. In semifinale, sabato, Trissino aveva fatto proprio con autorità il derby italiano con il Sarzana, battendo i liguri per 4-0. Un derby ancora più fratricida considerando che i due coach in panchina sono stati i fratelli Bertolucci, ciascuno su una sponda.

Qui gli highlights della partita di finale. Da mettere in evidenza come in 56 edizioni della massima competizione per club europea solo per due volte il trofeo è stato vinto da un team italiano. Una vittoria per tutto l’hockey italiano – commenta il tecnico Alessandro Bertolucci, che vnse la ‘Champions’ dell’hockeypista da giocatore nel 2006 con il Follonica. Abbiamo lavorato molto per essere qui e penso sia una vittoria meritata. Ringraziamento a tutta la città di Trissino che ci ha supportato”.