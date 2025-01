Ok Trissino nell’hockey, è campione d’inverno in A1. Sandrigo e Montebello annaspano in coda

L’Hockey Trissino è a “metà dell’opera” nel tentativo di riprendersi lo scudetto italiano. Il successo sull’Afp Giovinazzo vale il titolo platonicissimo di campione d’inverno ma sul piano della forma e della solidità di squadra, confortato da una marcia in vetta da 11 vittorie sin qui su 13 incontri (due i ko). Quattro i punti di margine sul Forte dei Marmi detentore del titolo tricolore. Ben ancorate ala zona playoff le due vicentine dell’hockeypista con ambizioni da quartieri alti, Bassano e Valdagno, rispettivamente al 5° e al 6° posto in graduatoria, distanziati di 7 e 12 punti dalla vetta.

Chi annaspa, invece, nella truppa dei club veneti, è il Sandrigo – costretto ad attendere il 2025 per la prima vittoria della sua difficile stagione in corso – che occupa la posizione da fanalino di coda, in compagnia nelle retrovie di un Montebello che naviga appena un punto sopra, dopo lo scontro fratricida che ha visto i biancocelesti prevalere per 6-3 e accorciare il gap con il penultimo posto. Per ambire alla salvezza diretta servirà per entrambe risalire fino al 10° posto, o agganciare almeno i playout.

La serie A1 ritorna per la prima giornata di ritorno nel prossimo weekend che si concluderà domenica con l’ennesimo derby vicentino, Trissino-Bassano, scontro diretto per le prime quattro posizioni. Poi largo alla Coppa Italia, con tutte d’un fiato le gare secche calide per i quarti di finali della competizione. Amatori Lodi contro Valdagno aprirà apre la kermesse martedì sera del 21 gennaio, il giorno dopo Hockey Trissino contro Circolo Pattinatori Grosseto. Martedì 28 e mercoledì 29 sarà la volta degli ultimi due quarti di finale, sempre alle 20.45: Hockey Forte contro Team Service Car Monza, Follonica Hockey contro Ubroker Bassano.

Semifinali e finale con la formula della Final Four nel week end del 15 e 16 marzo, con sede della manifestazione ancora da assegnare. In caso di passaggio del turno di tutte e tre le squadre vicentine, le candidature eventuali potrebbero riportare l’evento nel Vicentino.