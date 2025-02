Hockey, “scorpacciata” di finali di Coppa al PalaDante per la seconda volta in tre anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Al PalaDante si recita ancora la “divina” Coppa Italia, con il trofeo tricolore che sarà messo in palio nel week end del 15/16 marzo nella casa dei pattini a rotelle di Trissino. Per la seconda volta in pratica in due anni (ultime tre edizioni), dopo trionfo casalingo bluceleste di fronte al pubblico vicentino. Tra un mese il quintetto allenato dal portoghese Tiago Sousa andrà a caccia allora del terzo titolo nella kermesse. Il primo “in bianco e nero” conquistato nel 1974 e, il secondo, dai colori ancora vivissimi appunto nel 2023.

La società Hockey Trissino Asd “capitanata” dal presidente Matteo Mastrotto ha messo in campo uno sforzo organizzativo importante, grazie a un apparato organizzativo già testato e oliato in precedenza in funzione di dare ospitalità ai grandi eventi dell’hockey su pista. E, ovviamente, stante la cavalcata europea – in corso – di Champions League e la leadership di campionato in serie A1.

Oltre ai padroni di pista e beniamini di casa, a qualificarsi nel quartetto di big aspiranti nella corsa alla Coppa Italia di A1 anche i giallorossi dell’Ubroker Bassano. Si tratta delle prime quattro squadre nelle posizioni di vertice in campionato, dopo aver eliminato nei quarti di finale Valdagno, Monza, Grosseto e Follonica in gare secche a gennaio. E sarà proprio sfida tra “cugine” una delle semifinali, mentre sull’altro capo della griglia Amatori Wasken Lodi e La Canniccia Motor Club Vh Forte metteranno a confronto rappresentanti di Lombardia e Toscana: in palio qui il primo pass in ordine di tempo (si gioca alle ore 15 del sabato) per l’atto della domenica. Per la conclusione della due giorni di Final Four, stecche incrociate alle 18 sempre al PalaDante. Due anni fa, Trissino in trionfo ai rigori su Lodi.

Il format elaborato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici prevede un contenitore unico per tutte le fasi finali di Coppa Italia delle varie leghe. Si disputerà, infatti, direttamente la finalissima al femminile (sabato alle 18), con anche qui il Trissino “in rosa” a scendere in pista sfidando Matera. Lo stesso vale per il torneo cadetto di serie B, qui senza vicentine. A contendersi il premio domenica in apertura di giornata (ore 11) sono Amatori Vercelli e HC Castiglione. A seguire, alle 15, le vincenti delle semifinali di serie A2 in duello per il titolo.

Oggi pomeriggio alle 18 ospiti a Radio Eco Vicentino allenatore e capitano dell’Hockey Trissino – Tiago Sousa e Joao Pinto – per raccontare di hockey su pista, di Portogallo, di sport, in diretta nell’appuntamento settimanale in radioweb con BreakPoint.

IL PROGRAMMA COMPLETO

COPPA ITALIA FEMMINILE – FINALE – PalaDante di Trissino – 15/16 marzo 2025 Sabato 15 Marzo ore 18 NEWCO ROLLER MATERA contro HOCKEY TRISISNO COPPA ITALIA A1 – FINAL FOUR – SEMIFINALI – PalaDante di Trissino – 15 marzo 2025