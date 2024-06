Hockeypista, la saga scudetto 2024 è più che…. bella. Trissino porta la sfida alla quinta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Piazza il secondo colpo gobbo e mette la stecca tra i pattini del Forte del Marmi, convinto di festeggiare lo scudetto 2024 in Veneto, l’Hockey Trissino in formato impresa. Grazie al 2° successo nella serie di finali per il tricolore, il quintetto campione in carica porta il duello al 5° e decisivo incontro, in programma sabato prossimo in Versilia. Questo in virtù di quel punticino di margine di regular season (67 punti contro 66) a favore dei toscani, che quindi potranno godere del matchpoint sulla pista amica.

Ieri il punteggio di 2-1 a favore dei biancoblu di casa al PalaDante ricalca l’esordio della corsa al tricolore dei rollers, in una gara1 che si era conclusa ai tiri di rigore, con trionfo di Cocco e compagni per 6-5. Nella quarta della serie più recente, invece, il bomber Gavioli prima e Garcia dopo la rete ospite dell’intramontabile Gil hanno deciso il confronto che poteva assegnare lo scudo al Forte dei Marmi dell’ex coach Bertolucci in caso di successo. Sempre decisivo Zampoli tra i paletti trissinesi.

Uno spettacolo, fin qui, le quattro tiratissime sfide di finale sempre concluse sul fil di lana, ad eccezione forse di gara3 ma anche qui con un Trissino combattivo che ha ceduto per 5-2 in trasferta dopo il doloroso ko per 3-4 all’extratime sempre in terra di Versilia. Un match concluso ai rigori, uno ai supplementari. Da ricordare che si tratta della riedizione della finale con stesse protagoniste in pista di un anno fa e che il trofeo in palio con la Coppa Italia è andato ai toscani in questa stagione.

Il 101° titolo italiano della nobile arte sportiva sui pattini a rotelle si assegnerà allora a partire dalle 21 di sabato 8 giugno, al termine del quinto e ultimo braccio di ferro. Se sarà vittoria vicentina, per l’Hockey Trissino andrebbe a segno un tris tricolore epico.