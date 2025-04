Rivoluzione a Trissino alla vigilia del match clou di Champions: staffetta lusitana in panchina

Scossone del tutto inatteso in casa Hockey Trissino, a sole due settimane dalla conquista della Coppa Italia di serie A1, e in vista del match di ritorno di Wse Champions League che sancirà lo stop o la prosecuzione dell’avventura internazionale in Europa. Ha salutato, non senza scalpore, il tecnico portoghese Tiago Souza, che dunque lascia l’Ovest Vicentino ad un anno e mezzo dal suo approdo, e passa il testimone in un’inedita staffetta tutta lusitana a Joao Pinto, il leader in pista della squadra bluceleste. Proprio Pinto e Sousa sono stati di recenti ospiti in redazione, ai microfoni di BreakPoint (vedi podcast in calce all’articolo).

Di ieri sera la comunicazione ufficiale della società vicentina di punta dell’hockey su pista italiano, firmata dal presidente, l’industriale Matteo Mastrotto. Esce di scena pure Andrea Fantozzi, uno dei rollers della squadra. Per entrambi, la dicitura “motivi personali” come motivazione rilasciata alla stampa e ai sostenitori.

Due fuoriuscite di certo anomale, considerando che ci troviamo ormai alla tre quarti di una stagione tra l’altro fin qui tutta da incorniciare per l’HT, fatta eccezione per le due ultime apparizioni coincise che altrettanti ko: domenica scorsa col Forte in trasferta in campionato, per 7-4, e pochi giorni prima nell’andata di Champions con i catalani del Noia Freixenet, al PalaDante, con passivo di un gol da recuperare stasera nella provincia di Barcellona (1-2).

L’Hockey Trissino rimane comunque leader in serie A1 con 6 punti di margine sulla seconda, proprio il Forte dei Marmi, con sei lunghezze di margine di sicurezza. In Europa invece non c’è nient’altro fa fare che sbancare (magari con due reti di margine o più) l’impianto che viene chiamato Ateneu, una delle piste più solide di Spagna nella piana dell’Anoia, terra dove l’hockey su pista è davvero di casa. Pallina al centro domani sera alle 20.30, con da ricordare che Trissino è l’unica compagine italiana ancora in corsa per il trofeo, in mezzo a sette iberiche: tre club spagnoli e quattro portoghesi. Chi vince conquista uno dei quattro pass per la Final Four del 10 e 11 maggio 2025.

Barcelos (POR) x Deportivo Liceo (SPA) (andata 6-4)

Noia Freixenet (SPA) x Hockey Trissino (ITA) (andata 2-1)

Benfica (POR) x Reus Depoirtiu Virginias (SPA) (andata 2-1)

UD Oliveirense Simoldes (POR) x Porto Fidelidade (POR) (andata 2-4)