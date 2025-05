Sole prenotato, “Fiori e Sapori” pure per il primo week end di maggio in centro a Thiene

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Primavera che sboccia anche a Thiene e che si valorizza nel suo pieno splendore di colori e profumi con l’edizione 2025 di “Fiori e Sapori“, annunciata dalle decine di pupazzi e di originalissime composizioni che richiamano alla natura, installate nelle piazze, nei parchi e nelle rotatorie della città altovicentina. Una tradizione felicissima che si rinnova grazie all’impegno instancabile di tanti volontari, primi della lista i membri dell’associazione “Amici di Thiene“.

Con invito rivolto a tutti, visitatori e cittadini thienesi sia buongustai che appassionati di piante e fiori ma in realtà a chiunque, famiglie e bambini compresi, a passare per il centro storico sabato e domenica. Per gustarsi le pietanze tipiche proposte e ammirare i prodotti florovivaistici che si fanno protagonisti per un fine settimana all’anno nel cuore della città. Senza dimenticare il tocco speciale che offre il “Festival degli Spaventapasseri“, che raggiunge la sua 11esima rassegna.

“Anime” della rassegna, oltre ai già citati laboriosi volontari per 12 mesi all’anno del gruppo degli Amici di Thiene, sono inoltre l’ente comunale locale e la Confcommercio Mandamento di Thiene, con il sostegno garantito anche da IAT e Pedemontana Veneta e Colli. Con tanta voglia di rifarsi dopo l’edizione 2024 rovinata dal maltempo, visto che il sole sembra ormai “special guest” accreditata all’evento che si apre sabato alle 15 (fino alle 23), per poi dare nuovo appuntamento alla domenica dalle 9 alle 19 circa.

Città di Thiene che diventerà allora un’oasi verde e fiorita, ricca di colori, profumi e sapori. Dalle vetrine in fiore allestite dai negozianti seguendo lo spirito della festa all’arte in piazza, dai laboratori creativi alla gastronomia tematica, dagli hobbisti alla ricca mostra mercato, i fiori e i colori della primavera renderanno attraenti le piazze, le vie e gli angoli del centro storico, con piazza Ferrarin, piazzetta G. Rossi, piazza G. Chilesotti, le vie Roma e Trento e la Zona a Traffico Limitato.

“’Amministrazione Comunale è riconoscente agli Amici di Thiene e ai Volontari e alle realtà che con il loro impegno rendono possibile questa importante e amata manifestazione. Aspettiamo tutti a Thiene, dunque, per assaporare il profumo, i gusti e il tepore della primavera così attesa».

«Con grande soddisfazione – è il commento dell’assessora Marina Maino – la Città accoglie anche quest’anno l’evento Tra Fiori e Sapori, organizzato con passione dall’Associazione Amici di Thiene in collaborazione con il Comune. È davvero bello vedere il rinnovato entusiasmo con cui la cittadinanza e gli espositori partecipano a questa iniziativa, che celebra la bellezza della natura e i sapori autentici che essa ci regala. Eventi come questo raccontano il nostro territorio, la sua vocazione al verde, alla qualità della vita e alla convivialità: valori che è importante condividere e che desideriamo continuare a promuovere. Non mancherà nemmeno lo spazio dedicato ai più giovani con l’undicesima rassegna del Festival dello Spaventapasseri. Quindi sarà una festa per tutta la famiglia e mi auguro che saranno in tanti i visitatori che vorranno trascorrere delle ore di spensieratezza circondati da colori, fantasia e gioia».

1 di 3

«La manifestazione è uno tra gli appuntamenti clou di un calendario di eventi proposti per l’animazione del centro storico che ogni anno cresce anche in qualità – conferma il Presidente ConfCommercio delegato di Thiene, Fabio Zardo – Ci auguriamo che siano davvero numerosi i visitatori in questo week end: la città di Thiene ha il suo innegabile fascino e sa offrire ospitalità in un contesto piacevole e curato. Le nostre vetrine, belle ed eleganti, sono l’opportunità per il pubblico di affacciarsi su quanto di meglio il commercio può offrire in questa stagione».

Spiegano gli Amici di Thiene: «Torna anche quest’anno “Tra Fiori e Sapori”, la festa di colori e profumi che anima il centro di Thiene. Pazienza, fatica, collaborazione e fantasia sono gli ingredienti irrinunciabili per dare vita alle creazioni che abbelliscono il centro, nate da materiali poveri e quasi tutte di riciclo, un esempio di creatività che si ripropone anche nei lavori realizzati dal Laboratorio e che riempie le bancarelle di proposte sempre nuove. L’offerta dell’edizione 2025 si amplia con l’animazione della musica. Ci saranno le esibizioni di danza e canto e i numerosi laboratori gratuiti offerti lungo la zona pedonale di Corso Garibaldi. Sotto le mura del castello torna l’osteria all’aperto che ci riporta ai gusti ed alle atmosfere del passato; bancarelle di fioristi e floricoltori, di prodotti tipici e numerosi hobbisti coloreranno il Corso, via Roma e Piazzetta Rossi e sosterranno l’impegno solidale degli Amici di Thiene in favore della Città della Speranza. Così l’operosità di volontari ed hobbisti, i profumi e i colori dei fiori e i gusti e i sapori dei prodotti tipici, uniti in questa festa cittadina, non potranno che contribuire a creare un’atmosfera serena e gioiosa, adatta a grandi e piccoli, dove tutti possano fare esperienza, attraverso cose semplici, della bellezza che la natura ci offre in questa meravigliosa stagione».

L’undicesima edizione dello Spaventapasseri Festival, iniziativa che vive ancora dello spirito della sua ideatrice, Mirella Meneghello, interesserà il centro storico per dare un tocco di bellezza e tradizione alla Città. La partecipazione al Festival, che tanto successo ha riscosso sin dalla prima edizione e che ha voluto esaltare l’antico ruolo di questi simpatici “Guardiani della Natura”, è aperto a tutti. Ciascun “artista” potrà partecipare mettendo in mostra una o più opere, frutto delle personali doti di ingegno e abilità realizzando queste simpatiche “creature” nelle forme più stravaganti, facendo uso non solo dei materiali tradizionali (paglia, bastoni, filo di ferro, stracci e vestiti vecchi) ma anche di altri elementi a scelta comunque naturali o riciclati.

Thiene tra Fiori e Sapori sostiene la Fondazione “CITTA’ DELLA SPERANZA” Onlus ed è organizzata in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Thiene, Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino, Ditta G. Illesi Impianti Elettrici di Thiene, Scuola Primaria Patronato San Gaetano, Scuola Primaria la Grande Quercia, Scuola Danza HIP HOP di Erika Zaffonato, Associazione “El Sanguanelo” di Valle di Sopra Lusiana e Associazione Musicale Zinovjeva “Recitar cantando”

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.