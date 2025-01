Violento incendio in zona industriale: fiamme alte, esplosioni e una colonna di fumo – VIDEO

Un violentissimo incendio è in corso in zona industriale a Trissino, poco lontano dalla rotatoria che porta al centro cittadino. Un’alta colonna di fiamme e fumo è visibile a distanza di chilometri dal luogo dell’incendio, in uno stabilimento all’incrocio fra viale dell’Industria e via dell’Artigianato. Sul posto si sono sentite continue esplosioni.

Si tratta dell’azienda Mendaleev, che opera nel campo del recupero di batterie da piccoli elettrodomestici. Nell’edificio è presente infatti un’attività di stoccaggio e separazione di batterie al litio. Lo stabilimento è stato evacuato, così come i capannoni vicini.

Le fiamme sono divampate intorno alle 15 del 16 gennaio. Sul posto si sarebbero avvertire delle esplosioni, ma nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Vicenza e di Schio, con il supporto dei volontari della sede di Recoaro/Valdagno.

Il Comune di Trissino ha invitato i cittadini, “fino a nuove disposizioni”, a tenere chiuse le finestre. Anche il sindaco di Montecchio Maggiore, silvio Parise, ha invitato a tenere chiuse le finestre e “non uscire”.

Da poco prima delle ore 17 l’incendio risulta sotto controllo, come ha confermato al telefono il sindaco di Trissino, Davide Faccio. Lo stabilimento, completamente distrutto, sta però ancora bruciando a causa della presenza di molte batterie di litio.

Notizia in aggiornamento