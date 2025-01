Incendio Mendeleev, Arpav monitora l’aria dopo l’esplosione del deposito di batterie al litio

Anche il personale dell’Arpav, l’agenzia regionale per l’ambiente, è intervenuto nel pomeriggio a Trissino per le ricadute ambientali del grave incendio alla Mendeleev di via dell’Industria. L’obiettivo era verificare lo stato delle matrici ambientali, in supporto dell’attività dei vigili del fuoco.

“La ditta effettua attività di gestione dei rifiuti, autorizzata dalla Provincia di Vicenza, per l’esercizio di un impianto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, mediante messa in riserva ed accorpamento. L’incendio ha interessato le aree di deposito rifiuti costituiti da batterie“, spiega una nota di Arpav.

L’unità operativa di Arpav che si occupa di meteorologia e climatologia ha comunicato che i dati della stazione più rappresentativa e prossima alla zona (Ponte Guà) indicavano, al momento iniziale dell’incendio, “vento da NordEst a circa 4 metri al secondo di velocità, con evoluzione, secondo i principali modelli meteorologici, ad attenuazione delle velocità del vento a circa 2 metri al secondo e provenienza in rotazione da NordEst a Nord”.

Arpav ha effettuato quindi dei campionamenti di aria ambiente con canister a partire dalle 16.30 sottovento in via Postale Vecchia a Trissino a circa 300 metri dall’area dell’incendio e via Ciro Menotti ad Arzignano (località Tezze) a circa 1,5 chilometri ed un campionamento di “bianco” a monte dell’incendio in via dell’Artigianato – Trissino, a circa 400 metri dalle fiamme. Inoltre è stato fatto un campionamento di aria ambiente per la ricerca di microinquinanti organici diossine, furani, Pcb, IpaA e metalli in via Ciro Menotti ad Arzignano (località Tezze).

I risultati per ora riguardano solo l’analisi delle acque e sono tranquillizzanti: “Non vi sono al momento – afferma l’Arpav nel suo comunicato – evidenze di criticità delle acque di spegnimento, che risultano confluire al depuratore di Trissino”. Gli esiti delle analisi dell’aria, invece, verranno resi noti non appena disponibili.

Il sindaco di Trissino, intanto, ha confermato l’indicazione ai cittadini di tenere “in via precauzionale” chiuse le finestre. Inoltre, “considerato che la strada provinciale Sp87 viale dell’Industria è chiusa al traffico in entrambe le direzioni, si consiglia di evitare il passaggio per la grande rotatoria del Leone e prendere vie alternative” ha aggiunto il sindaco.