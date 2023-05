Anche domani tempo instabile: prosegue l’allerta gialla fino alle ore 14

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi un avviso in cui dichiara che, dopo l’esaurimento della perturbazione che ha interessato il territorio veneto tra mercoledì e giovedì, nella giornata di domani, venerdì 12 maggio, saranno ancora presenti condizioni di instabilità. Sono attese delle precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale specie nella seconda parte della giornata, ma con fenomeni più irregolari e discontinui.

Si prevede criticità idrogeologica, stabilendo per domani (da mezzanotte alle 14), lo stato di Attenzione (Allerta Gialla per fenomeni localizzati) per i bacini: Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta- Bacchiglione- Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta- Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV).