Centri estivi “in vista”: il Comune attiva il bando stanziando alle famiglie fino a 250 euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dal Comune di Bassano del Grappa si ufficializza una misura di sostegno economico alle famiglie che sarà sicuramente assai gradita: un contributo finalizzato all’iscrizione ai bimbi dai 3 anni in su ai centri estivi ma anche dei ragazzi che frequentano o hanno frequentato le scuole secondarie di primo grado (le “medie”).

A ciascuna famiglia richiedente che rispetta i vari parametri indicati nel bando – tra questi il valore Isee – sarà concesso un “assegno” che va dai 150 ai 250 euro una tantum, al fine di coprire i costi di iscrizione in misura parziale o totale a seconda della durata effettiva della frequenza estiva. E’ necessario poi scegliere uno dei centri regolarmente indicati nel bando tra quelli accreditati a Bassano.

La cifra erogata verrà poi riscossa direttamente dal centro estivo presso l’ente locale. Se il costo di frequenza sarà superiore al voucher ricevuto, i genitori o chi per essi saranno tenuti al conguaglio direttamente agli organizzatori. L’avviso completo in merito al bando centri estivi, con tutte le indicazioni e l’elenco di quelli iscritti all’albo sono consultabili nel sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata. La domanda potrà essere presentata solo tramite piattaforma telematica, compilando il relativo modulo on line appositamente predisposto.

Bando aperto dalle ore 13 di domani, venerdì 12 maggio, fino alla mezzanotte del 28 dello stesso mese. “Anche quest’anno – spiega l’assessore allo Sport e all’Istruzione oltre che alle Politiche Sociali Mariano Scotton – come amministrazione abbiamo voluto sostenere le famiglie che desiderano per i loro ragazzi un’estate che sia un periodo di riposo, ma allo stesso tempo di svago e attività ludiche, sportive, educative. Ed è molto importante che i bambini e i ragazzi possano vivere al meglio la socialità, ritrovando il piacere di stare insieme in amicizia”.