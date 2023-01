Zaia plaude all’arresto del boss mafioso Messina Denaro: “segnale di legalità e di speranza”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“L’arresto di Matteo Messina Denaro non è solo un forte segnale di legalità, ma anche di speranza per il futuro del Paese”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando il blitz che ha portato all’arresto del pluriricercato in una clinica di Palermo.

La clamorosa notizia della cattura del boss mafioso, compiuta stamane nel centro privato per cure oncologiche “La Maddalena“, sta suscitando commenti in tutta Italia dopo una latitanza e dunque l’attesa durata quasi 30 anni. Trattenuto anche chi lo accompagnava, un uomo, probabile affiliato a Cosa Nostra, che verrà accusato di favoreggiamento.

Nel testo diffuso da Venezia da Palazzo Ferro-Fini non appena appreso oggi dell’arresto di Messina Denaro, di cui circola una prima foto del boss sotto la custodia dei reparti speciali dei Carabinieri Ros in auto, Luca Zaia si complimenta con gli autori dell’incursione decisiva a Palermo. Al momento delle manette l’ultimo esponente di spicco della mafia di fine secolo scorso indossava occhiali scuri e un berretto, oltre a un giubbino invernale, recandosi nella clinica privata per un controllo periodico, dalle prime notizie che filtrano sull’operazione. In questi minuti il criminale siciliano è stato trasferito in una località segreta.

“Ringrazio Direzione Nazionale Antimafia, gli inquirenti, i Carabinieri e le Forze dell’Ordine nazionali e siciliane – aggiunge il presidente regionale – che hanno lavorato con grande efficacia. Questo arresto – conclude il Governatore – dimostra come la fiducia nelle istituzioni venga sempre premiata“. Oggi alle 17 la conferenza stampa che spiegherà i dettagli dell’operazione.