Previsioni meteo 16-18/01, aria fredda e pioggia con minime sottozero (e neve in collina)

Situazione generale

L’inverno è tornato. L’aria fredda di origine artica che si è riversata su tutto il centro Europa sta valicando le Alpi in queste ore. Sul Vicentino assisteremo un repentino abbassamento delle temperature, accompagnato da qualche impulso perturbato con neve a quote collinari e forti gelate anche in pianura in caso di schiarite notturne.

Lunedì 16 gennaio

In mattinata entreranno da nord est correnti via via più fredde. Ci sarà molta instabilità, soprattutto sul medio-alto vicentino, con piogge intermittenti di debole intensità e fioccate dai 600/700 metri di quota. Pausa dei fenomeni a metà giornata, seguita da un impulso perturbato prima di sera che coinvolgerà gran parte della provincia, soprattutto le pedemontane. Limite della neve in abbassamento fin verso i 400 metri. Temperature in calo. Sono attesi 5/15 mm di pioggia in pianura e altrettanti centimetri di neve oltre i 1.000 metri di quota.

Martedì 17 gennaio

Nella prima mattinata ci saranno delle schiarite sull’alto vicentino, qualche occhiata di sole sulle nostre montagne prima dell’arrivo di nubi via via più compatte da sud ovest per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione a carattere freddo che ci interesserà tra il pomeriggio e la notte con piogge diffuse, possibile mista a neve anche in pianura. Le imbiancate le ritroveremo in pedemontana a partire dai 200/300 metri di quota. Oltre i 600 metri cadranno altri 5/10 cm di neve fresca. Rinforzo dei venti in quota, temperature in ulteriore lieve calo. Estremi termici in pianura tra -1 e +5 gradi.

Mercoledì 18 gennaio

Giornata di pausa dalle precipitazioni. Cielo irregolarmente nuvoloso, fino a metà pomeriggio quando poi un nuovo peggioramento del tempo porterà altri fenomeni sparsi dalla tarda serata. Le fioccate stavolta potrebbero farsi vedere anche su parte della pianura vicentina nel corso della notte.

Tendenza nel lungo termine

Permane molta incertezza tra giovedì e venerdì quando potrebbe esserci ancora qualche precipitazione tra una schiarita e l’altra. Tempo in miglioramento nel fine settimana per l’aumento della pressione atmosferica. Le correnti ruoteranno da nord est e faranno abbassare ulteriormente le temperature, soprattutto nei valori minimi con punte di -5 in pianura.