Arriva una saccatura fredda dal Nord Europa: arriva il vento, via le polveri sottili

La prolungata fase di tempo stabile che ha portato condizioni di marcato ristagno degli inquinanti sta per concludersi.

Oggi, venerdì 24 febbraio, il Veneto resterà ancora in regime anticiclonico, ma da sabato entreranno correnti cicloniche associate ad una saccatura fredda in arrivo dal Nord-Europa. Si avranno quindi, dapprima l’attenuazione dell’inversione termica, poi, specie dalla sera di anche qualche precipitazione. L’effetto più significativo per la qualità dell’aria sarà il rimescolamento e il netto ricambio di massa d’aria favorito da un aumento della ventilazione, con venti in prevalenza moderati da sud-ovest sabato, tesi, a tratti forti, da nord-est domenica. Lo spiega l’Arpav, agenzia regionale per l’ambiente, in una nota stampa.

Per questo progressivo miglioramento delle condizioni di qualità dell’aria, atteso nel corso del weekend in larga parte del Veneto, rientrano da domani al livello di allerta 0 (verde) gli agglomerati urbani di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona e le aree di Mansuè, Mirano, San Donà di Piave, Chioggia, Adria, Rovigo, Badia Polesine, Este, Cinto Euganeo, Monselice, Piove di Sacco, Bassano, Schio, Legnago e San Bonifacio.

Rimangono, per il momento, ancora in livello di allerta 2 (rosso) le aree di Castelfranco e Conegliano, e in livello di allerta 1 (arancio) l’area di Conegliano, per le quali sono previste ancora, per la giornata di domani, concentrazioni prossime o leggermente superiori al valore limite giornaliero per le Pm10. Restano in livello di allerta 0 (verde) le aree di Belluno e Feltre.

Stato di attenzione per vento forte

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso poco fa la fase operativa di attenzione per vento forte su costa, pianura limitrofa e pianura sud orientale a partire dalla mezzanotte di domani, 25 febbraio e fino alle 18 del 27 febbraio.

La decisione è stata adottata in relazione al bollettino Meteo Veneto, che prevede dalle prime ore di domenica 26 febbraio e fino a lunedì pomeriggio un rinforzo dei venti da nordest soprattutto su pianura e costa, con fase più significativa domenica. In particolare sulla costa, pianura limitrofa e pianura sud orientale i venti saranno spesso forti. Sul resto della pianura, generalmente tesi, a tratti anche forti.