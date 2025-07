Previsioni 11-13 luglio, si allontana la bassa pressione ma il tempo rimane variabile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

L’area depressionaria con aria fresca che ha portato il cambiamento meteorologico dei giorni scorsi si porta dall’Europa orientale all’area geografica del Mar Baltico; la nostra regione è al suo margine sud-occidentale, ove nei prossimi giorni è atteso un periodo di tempo nel complesso variabile, con qualche fase di precipitazioni sparse.

Venerdì 11 luglio

Si prevede dunque un po’ di variabilità, con spazi di sereno ampi all’inizio della giornata e addensamenti nuvolosi più presenti dal pomeriggio in poi soprattutto sulle zone centro-settentrionali, a partire da quelle montane. Sul fronte delle precipitazioni a partire dalle ore centrali probabilità di fenomeni da locali a temporaneamente sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone montane e poi anche su parte di quelle pianeggianti. Aumentano le temperature minime soprattutto in montagna

Sabato 12 luglio

Tempo variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi che porteranno probabili fenomeni locali o temporaneamente sparsi, in genere a carattere di rovescio o temporale, soprattutto dalle ore centrali in poi. Per le temperature previste variazioni contenute, di carattere locale.

Domenica 13. luglio

Tempo variabile, a tratti instabile nelle ore pomeridiane, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; fasi di precipitazioni sparse, con rovesci e temporali; temperature minime in aumento; temperature massime in contenuto aumento sulle zone centro-settentrionali, stazionarie o in lieve calo a sud.

Tendenza nel lungo termine

Variabilità residua, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno anche ampi; non si esclude qualche locale modesta precipitazione, più che altro in montagna; riguardo alle temperature minime, in montagna prevale una contenuta diminuzione, altrove sono attesi valori stazionari o in lieve aumento; temperature massime in aumento, specie sulle zone montane.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.