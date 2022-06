Bambino di 9 anni scomparso durante un’escursione nell’Alpago. Ricerche in corso

Ore di angoscia nel bellunese per un bambino di 9 anni di cui non si hanno notizie dalle 19 di venerdì sera, 24 giugno. A lanciare un appello sui social è stato il Soccorso Alpino. Francesco, questo il suo nome, è sfuggito alla vista del padre nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant’Anna di Tambre (Belluno), nella zona dell’Alpago.

Padre e figlio vivono a Mestre (Venezia). Il padre ha subito chiesto l’intervento dei soccorsi. Le ricerche, coordinate dalla Questura di Belluno, non hanno dato finora esito. Continueranno, se necessario, per tutta la notte. Nella zona, particolarmente impervia, stanno operando molti soccorritori (Soccorso alpino, polizia, carabinieri) e volontari. Presenti anche le unità cinofile e alle 20.45 si è alzato in volo anche l’elicottero. Il campo base è stato allestito nei pressi dell’agriturismo Monte Cavallo.

Secondo quanto riporta Il Corriere delle Alpi, il padre si è fermato a leggere una tabella informativa ai margini del bosco e, quando si è girato, suo figlio non c’era più. Ha così iniziato a chiamarlo e cercarlo tutto attorno, in una zona caratterizzata da un grande prato e poi il margine del bosco. Non vedendolo l’uomo, preoccupatissimo, è sceso fino all’agriturismo Monte Cavallo, dove ha chiesto se qualcuno lo avesse visto passare. Ricevuta una risposta negativa, la situazione si è fatta drammatica ed è scattata la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine, allertando il 113.

Questo l’appello del Soccorso Alpino:

Stiamo cercando Francesco, che si è perso oggi verso le 19 nella zona sopra Col Indes, Pian Grant, Pian delle Lastre e lo cerchiamo anche in un’area più vasta. Francesco, che ha 9 qnni, porta gli occhiali della foto e la stessa maglietta, ha un gilet smanicato blu scuro, pantaloncini corti, scarponcini e uno zainetto rosso. Chiunque lo avesse visto o avesse sue notizie è pregato di contattare i Carabinieri. Francesco risponde se chiamato per nome. Grazie se potete aiutarci.