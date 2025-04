A San Pietro l’incontro ‘positivo’ tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky

Virale è diventata la foto dei due, seduti uno di fronte all’altro, che parlano faccia a faccia. Un incontro che sembra aver dato un nuovo spiraglio per la pace in Ucraina.

Sorride Zelensky: “Un buon incontro, abbiamo avuto tempo di discutere molto a quattr’occhi. Ci auguriamo che tutto quanto detto abbia un risultato: proteggere la vita della nostra gente, un cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca il ripetersi della guerra. Un incontro altamente simbolico che potrebbe diventare storico se si raggiungessero risultati congunti. Grazie, presidente Trump!”.

Incontro produttivo per la Casa Bianca, con Trump che critica l’operato della Russia delle ultime ore: “Non c’era motivo per Putin di lanciare missili su aree civili, città e villaggi negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, mi sta solo prendendo in giro, e che debba essere trattato diversamente, con sanzioni bancarie o secondarie? Troppe persone stanno morendo!!!”.

“Una giornata storica” l’ha definita Giorgia Meloni. La premier aggiunge: “Vedere Donald Trump e Volodymyr Zelensky che parlano sulla pace al funerale del ‘Papa della pace’ ha un significato enorme”.

Il sostegno all’Ucraina arriva anche da Ursula Von der Leyen. Su X, la presidente della Commissione UE scrive: “Caro Zelensky, l’Europa sosterrà sempre l’Ucraina nella ricerca della pace. Potete contare sul nostro sostegno al tavolo delle trattative per raggiungere una pace giusta e duratura”. Risponde Zelensky: “Teniamo al sostegno dell’Unione europea. Insieme lavoriamo per la sicurezza delle persone, per una pace giusta, e per il futuro europeo dell’Ucraina”.