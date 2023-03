Regione, bufera su Joe Formaggio (FdI), accusato di aver “palpeggiato” la collega Milena Cecchetto (Lega)

Entrambi ex sindaci, entrambi vicentini, entrambi componenti della maggioranza di governo in Regione Veneto. E’ bufera di polemiche su Joe Formaggio, consigliere regionale eletto in lista di Fratelli d’Italia ed ex primo cittadino di Albettone, accusato di molestie esplicite da Milena Cecchetto, nota donna politica di fede leghista ed ex amministratrice a sua volta del Comune di Montecchio Maggiore.

Una vicenda che desta scandalo sul Canal Grande che emerge nel giorno tradizionalmente dedicato alle donne, l’8 marzo, e che un ampio servizio del Corriere del Veneto racconta nei dettagli. Suscitando le reazioni oggi di più donne impegnate in politica, in particolare in area Lega-Liga Veneta.

Un atto “inqualificabile e inaccettabile”, sarebbe questo il commento alla vicenda espresso dalla stessa Cecchetto, riportato su più testate, in seguito a un episodio che avrebbe visto il consigliere vicentino “alleato” allungare le mani – ma si legge anche di un bacio portato sul collo – sulla collega in un momento di pausa dai lavori nei giorni scorsi: reazione immediata e sdegnata da parte della donna 51enne vicentina. Scenario del fatto salito in queste ore alla ribalta anche dei media nazionali sarebbe stata un’ala di Palazzo Ferro-Fini, adibita a salone di cortesia, in un momento di pausa.

Una presunta molestia o, nella versione difensiva, uno slancio di eccesso “affettivo” di certo non richiesto ed evidentemente non ricambiato che sta mettendo in forte imbarazzo i due partiti, “a braccetto” al governo della regione. Da parte dell’ex sindaco-sceriffo di Albettone, più volte alla ribalta della cronaca locale e nazionale per le sue a volte eccentriche azioni e affermazioni, si parla di un equivoco e di una “spinta accidentale” per prendere posto sui divanetti che si trovano in una sala attigua di Palazzo Ferro-Fini a Venezia, escludendo che ci fosse del morboso nelle intenzioni. Dall’altra, almeno per ora, nessun passo indietro su quanto esposto ai media che hanno interpellato la nota donna politica dell’Ovest Vicentino.

Silenzio, per ora, da parte di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto a cui tutti gli alleati della coalizione di centrodestra devono dar conto, il quale avrebbe fatto volentieri a meno di uno scandalo sugli scranni dell’assemblea. Immediata invece la reazione delle altre donne leghiste, che hanno diffuso stamattina un comunicato stigmatizzando l’episodio, che probabilmente non avrà un seguito giudiziario, ma che potrebbe mettere in discussione la prosecuzione del mandato di Formaggio per ragioni di opportunità: “Piena solidarietà a Milena Cecchetto, consigliere regionale di Lega–Liga Veneta da parte dalle colleghe. Le donne vanno rispettate sempre, in tutte le loro funzioni. La Festa della Donna si celebra rispettando il lavoro e la dignità di ogni donna. Soprattutto nei gesti”. Firmatarie sono le consigliere di maggioranza Bisaglia, Brescacin, Cavinato, Cestari, Cestaro, Maino, Rizzotto, Scatto, Sponda e Vianello.