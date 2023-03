Orsato arbitra il clou di Champions League: stasera dirigerà Bayern Monaco-Psg

Bayern Monaco da una parte, Paris Saint-Germain dall’altra, in mezzo a dirigere l’incontro il signor Daniele Orsato da Recoaro Terme, e della sezione arbitri di Schio. Serata di calcio europeo con la Champions League e con designazione extralusso per il 47enne sportivo vicentino, atterrato ieri a Monaco di Baviera in Germania insieme al resto della “squadra” di arbitri chiamata a portare a termine il match di cartello tra tedeschi e francesi.

A renderlo noto solo ad inizio settimana è stata l’Uefa, mentre il fischietto recoarese era già stato informato in via ufficiosa dell’incarico di prestigio accordatogli. Si gioca in casa del Bayern Monaco, favorito in virtù dell’uno a zero maturato a Parigi nel match di andata.

Dopo l’incontro di esordio dei Mondiali di Calcio in Qatar (contro l’Ecuador) e la semifinale tra Argentina e la Croazia che hanno chiuso il 2022, Orsato si appresta a vivere stasera all’Allianz Arena una nuova partita di altissimo livello ritrovandosi a fianco tra gli altri ancora una volta Lionel Messi al fischio d’inizio. Tra l’altro una riedizione della finale di Champions League “d’agosto” del 2020, diretta dallo stesso arbitro italiano. Stasera sarà coadiuvato da Carbone e Gianellini come assistenti a bordo campo.

Niente da fare per l’asso brasiliano Neymar invece, infortunatosi lo scorso week end, dubbi sull’utilizzo dell’ex Inter Hakimi, invece, per lo scandalo a luci rosse che lo ha coinvolto di recente. Milioni di occhi puntati anche su Orsato nel mondo, quindi, oltre che sui vari campioni Mbappè, Donnarumma (non impeccabile il portiere azzurro all’andata sul gol di Coman, ex Juve come De Light, tra i migliori), Neuer e Müller solo per citarne alcuni. Per la terza volta in tre stagioni Daniele dirigerà un confronto tra le due superpotenze europee del pallone.