Calendario scolastico 2025/26: prima campanella il 10 settembre. Ecco tutte le date

Lo start mercoledì 10 settembre 2025, il finish sabato (per i più il giorno prima però) 6 giugno 2026. Gli alunni e studenti di tutti gli ordini e gradi con l’inglese sono abituati ad avere a che fare sui banchi di scuola, per tutti si sta parlando di “partenza” e “arrivo”, vale a dire delle date di inizio e fine del prossimo anno scolastico che la Regione Veneto ha reso ufficiali oggi dopo la conclusione della riunione della Giunta e sulla base delle indicazioni dell’Ufficio Scolastico regionale.

Pronti a prendere nota soprattutto delle parentesi di vacanza e dei “ponti” già decisi per le famiglie con figli in età scolare residenti nelle 7 province venete tra cui ovviamente quelle vicentine. Sempre ricordando che viene confermata la prosecuzione dell’attività fino alla fine del mese di giugno (fino al 27) per le scuole dell’infanzia pubbliche. Per le scuole dell’obbligo e le superiori sono conteggiati in 205 i giorni tra i banchi, 223 per i bimbi affidati agli ex asili o scuole materne.

“Un provvedimento necessario – ha spiegato l’assessore all’Istruzione Valeria Mantovan – per consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare le proprie attività, agli enti locali di organizzare l’erogazione dei servizi di competenza e alle famiglie di essere informate per tempo sulle attività didattiche dei propri figli”. Tenendo conto della cadenza delle festività obbligatorie comprese nel periodo tra settembre 2025 e giugno 2026, è stata stabilita la sospensione delle lezioni nelle seguenti giornate:

 da mercoledì 24 dicembre 2025 a lunedì 5 gennaio 2026 (vacanze natalizie)

 dal lunedì 16 febbraio a mercoledì 18 febbraio 2026 (carnevale e mercoledì delle Ceneri)

 da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (vacanze pasquali)

 sabato 2 maggio 2026 (ponte festa del Lavoro)

 lunedì 1 giugno 2026 (ponte festa nazionale della Repubblica)



A queste date ufficializzate oggi nei giorni feriali, si devono come di consueto aggiungere tutte le festività nazionali di carattere sacro/religioso (1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta del 5-6 aprile 2026, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) e gli eventuali giorni di festa dei santi patroni di città o paesi che ospitano gli istituti primari e secondari. Va ricordato che vige il principio generale secondo cui le istituzioni scolastiche potranno procedere ad eventuali adattamenti del calendario scolastico per tre giorni annuali, valutando, in caso di riduzione, il recupero dei giorni di lezioni non effettuate.

Anche per il nuovo anno, poi, la Giunta regionale ha approvato la programmazione delle “Giornate dello Sport” nei giorni 19, 20, 21 febbraio 2026, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale e del mercoledì delle Ceneri. Questa iniziativa, sostenuta dalla Regione del Veneto, consente a tutte le scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, di programmare, nell’ambito della propria autonomia, eventi volti a valorizzare l’importanza dell’attività sportiva.

