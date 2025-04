Coppa Italia, Bologna dirompente ad Empoli. La finale a un passo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto come da pronostico per il Bologna che supera 0-3 l’Empoli nella semifinale d’andata di Coppa Italia e mette un piede e mezzo nella finalissima di Roma. La squadra di Italiano indirizza la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Orsolini (23′) e Dallinga (29′). A inizio ripresa è ancora l’olandese ad andare a segno, con la sua prima doppietta in maglia rossoblù che chiude i conti di una gara mai in discussione. Il ritorno il 24 aprile al Dall’Ara.

Bologna subito forte. A inizio gara i rossoblù vanno vicino al gol due volte: la chance più clamorosa ce l’ha Orsolini, che semina mezza difesa empolese ma poi incrocia troppo il destro a tu per tu con Seghetti. L’Empoli fatica a reagire, i rossoblù hanno un’altra buona occasione con Dallinga attorno al quarto d’ora, ma al 23′ è proprio Orsolini a sbloccarla: il cross di Odgaard non è irresistibile, ma Tosto e Cacace si fanno attrarre da Dallinga e lasciano l’attaccante azzurro completamente libero di calciare a rete e fare 0-1. La sfida prosegue a senso unico e al 29′ gli emiliani raddoppiano: splendida verticalizzazione di Ndoye per Dallinga, che con un delicatissimo esterno destro batte Seghetti e fa 0-2.

La ripresa. D’Aversa prova a correre ai ripari con gli inserimenti di Sambia e Pezzella, ma al Bologna basta un’altra accelerazione per chiudere i conti: Ndoye brucia De Sciglio e mette nel cuore dell’area per Dallinga, che in scivolata da due passi fa 0-3 e doppietta personale. Poco dopo l’ora di gioco l’Empoli ha un guizzo d’orgoglio e una bella azione in verticale si trasforma in una grande opportunità per Gyasi, che però colpisce male col sinistro a tu per tu con Skorupski e calcia a lato. Il Bologna ha la possibilità di dilagare nel finale, ma un paio di ottimi interventi di Seghetti e il palo colpito da Cambiaghi fanno sì che il risultato non cambi più.