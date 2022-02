Contagi in calo, riprendono le visite specialistiche. Proiezioni a sette giorni da zona bianca

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Buone notizie arrivano dalla conferenza stampa conclusa un paio d’ore fa dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Numeri in calo per quanto riguarda i contagi e, sopratutto, riprendono le visite specialistiche ferme oramai da qualche tempo. La situazione, secondo le proiezioni, è destinata ad abbassare ulteriormente la curva nei prossimi sette giorni lasciando qualche spiraglio al ritorno in zona bianca. Da ieri, lunedì 7 gennaio, sono state modificate anche le norme che regolano la presenza in aula degli studenti allentando la morsa.

I contagi da Covid sono 11.201 registrati nelle ultime 24 ore, con un’incidenza sui tamponi che continua ad abbassarsi, 7,82% su 100.000 abitanti. Sono 41 le persone ma questa cifra è condizionata dal caricamento di alcuni dati che riguardano anche il fine settimana. La situazione negli ospedali registra 1.901 ricoverati (+30), di questi, 1.745 (+34) sono in area medica, mentre sono 156 in terapia intensiva.

Il Governatore annuncia che Rt è a 1.12, le terapie intensive oggi raggiungono 15% mentre l’area medica arriva al 25%. Con questi valori cambiano notevolmente anche le proiezioni per i prossimi sette giorni con le terapie intensive che scenderebbero all’11,7% e al 20,9% l’area medica. Luca Zaia sembra ottimista e ricorda: “Se la terapia intensiva dovesse scendere, come auspichiamo, sotto il 10% di occupazione saremo a tutti gli effetti in zona bianca”.

Come detto riprendono le visite specialistiche, il Presidente del Veneto ha dichiarato che ad oggi sono 264.745 mila quelle in sospeso e il lavoro per recuperare il tempo perso vedrà i medici impegnati senza sosta, il tempo previsto per tornare a regime è stimato in qualche mese. Nel frattempo sono arrivate anche le tanto decantate pillole antivirali. Da sabato scorso, commenta Zaia: “Abbiamo iniziato subito la somministrazione delle tre pastiglie previste, apriremo delle linee dirette Novavax e pur di recuperare vaccinazioni ci saranno accessi liberi. Faremo tutto ciò che ci è possibile per accelerare il processo al fine di immunizzare più persone possibile”.